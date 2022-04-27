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台中綠美圖 登日本知名建築雜誌
全國首座美術館與圖書館共構的新建工程「台中綠美圖」，登上日本知名建築雜誌《GA PLOT》，工程預計今年中上梁，由普立茲克建築獎得主妹島和世及西澤立衛兩位設計師詮釋台中綠美圖與中央公園的相遇相融，台中市即將出現世界級的藝術文化新地標。
文化局表示，「台中綠美圖」由普立茲克建築獎得主妹島和世設計規劃，是全國首座美術館與圖書館共構的嶄新建築地標，其設計概念希望「以人為本」，讓民眾在綠美圖除可靜靜看展，也可邊閱讀人、閱讀風景、閱讀藝術、閱讀建築，以創新思維引起共鳴。
文化局說明，去年11月出版的《GA PLOT》特選專案中，由妹島和世、西澤立衛與設計團隊主要設計師對談，分享台中綠美圖為其事務所的階段性代表作品，並對座落中央公園的綠美圖有著充分期待，分享如何運用台中宜人的氣候，融合公園廣闊綠意地景進行規畫。
綠美圖以八棟通透的建築量體組成，各棟獨立又彼此連接，創造出美術館與圖書館的共融場域，將閱讀與藝術融合，形塑出全新的文化價值；並以空間連結，使民眾可以自由穿梭、探索其中，沈浸在知識與藝術隨機相遇的驚喜，打造與眾不同的文化體驗。
文化局指出，透過《GA PLOT》介紹，讓讀者了解綠美圖從草圖到施工的整個過程，也讓國際看見台灣文化的多元視野。《GA PLOT》是日本發行超過50年的國際知名建築雜誌，影響日本建築界深遠。本期《GA PLOT》刊載內容可參閱網址：https://reurl.cc/OA1rey 。
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