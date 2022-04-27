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一個包有7種背法 MJ新款雙層包CP值會不會太高了？
對於許多學生族群、小資女來說，購買具備一定品牌知名度的時尚包款最重視的就是CP值，如果有多種用法、變化，能夠滿足多種造型穿搭，更是討喜。Marc Jacobs今年春夏推出的一款雙層包，就是擁有這樣的特質，可拆解、組合的設計，加上亮眼配色和圖樣，非常百搭。
Marc Jacobs這次推出的是The Duet雙層包系列，外層的皮革包是由2013年誕生的Antonia包重新設計改版，提供兩種尺寸，一般尺寸的手拎提把長度足夠背上肩，也可手拎，另搭配可調整長度或拆卸的肩背帶，本身就已經有3種用法。
內層包則是印有趣味字樣的帆布包，配有金屬鍊背帶，包身設計靈感源自復古郵包，仔細看可以發現上面的字母呈現的是Marc Jacobs品牌名、紐約地址、成立年份1984。這個內層包可以和外層包結合一起使用（手拎或肩背），露出一部分的包身營造出層次風格，也可以自己獨立使用，更可以搭配外層包的皮革肩背帶。
這樣加總算一算，The Duet雙層包的樣式變化有3種，肩背或手拎的使用方式則高達7種，以售價25,900元的標準來看，CP值可以說是相當高喔！
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