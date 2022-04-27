萊爾富五一勞動節祭5大優惠！指定現煮咖啡「限時買6送6」

今年的五一勞動節共有3天連假，萊爾富響應五一勞動節，祭出5大優惠犒賞勞工，包含門市超值購及Hi-Life VIP App「整買零取」推出的現煮咖啡限時買6送6、糖巧飲品最低下殺買1送1，以及5月3前推出上百款指定飲料購買任2件就送1張零食優惠券、買愈多送愈多，會員還可開啟Hi-Life VIP App掃描零食優惠券上的QR Code做集字抽獎活動，最高有機會抽中「萊爾富購物金100元」等超值好禮。

今年五一勞動節適逢週日，5月2日依規定補假1天，萊爾富於5月1日、5月2日兩天在門市超值購及Hi-Life VIP App「整買零取」推出Hi Café大杯美式咖啡、大杯拿鐵咖啡享同品項買6送6活動（可兌換至8月2日）。

除了現煮咖啡優惠，萊爾富門市自4月29日至5月3日也推出多項指定糖果巧克力和飲品買1送1，包括歐維氏跳跳糖70％濃黑巧克力和莓好可可二重奏巧克力風味糖、卡娜赫拉的小動物檸檬乳酸風味軟Q糖、滋露草莓抹茶風味糖果、UCC職人冰咖啡（無糖／有糖）910mL、御禾坊京釀烏梅汁960mL；另外還有第2件5折的大乾麵蔥燒牛肉風味、2件特價49元的惜惜康普茶清爽茶香／醇厚果香420mL、單件特惠65元的每日C－柳橙汁／葡萄綜合果汁800mL）、單件特惠79元的火烤100%椰子水1,000mL等。

看好五一連假春遊商機，萊爾富即日起至5月3日推出「春夏野餐樂」活動，到全台萊爾富門市購買指定飲料不僅享有第2件6折優惠，還有上百款指定飲料購買任2件就送「零食優惠券」1張，買愈多送愈多；此外，會員還可開啟Hi-Life VIP App掃描零食優惠券上的QR Code做集字抽獎活動，蒐集到「春」、「夏」、「野」、「餐」、「樂」等5字，最高有機會抽中「萊爾富購物金100元」（共10名）；集滿任4個字可抽野餐零食組（共50名），內容包含樂事美國經典原味、OREO捲心酥香草口味、77屏東可可雙堅果乳加；集滿任3個字則可抽單包零食多力多滋超濃起司味玉米片（共100名）。

今年的勞動節剛好碰上農曆4月初一「吃素日」，萊爾富與台灣蔬食品牌「寬心園」聯手推出4款超商獨家蛋奶素可食的聯名蔬食商品，包含客家小炒飯糰（售價49元）、夾心三角飯糰－寬心園XO醬（售價39元）、寬心若燥飯（售價89元）、多彩香梅天使涼麵（售價69元），5月3日前到全台萊爾富購買指定寬心園品項，加10元喝原萃日式綠茶580mL，一餐現省15元。（萊爾富推出的素食產品，均為「非素食專用產線」）。