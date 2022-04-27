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酉鬼啤酒 X 蔡氏精釀「果昔啤酒」果香大爆炸

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
酉鬼啤酒過往推出的的「巧克力戚風波特」，使用秘魯與哥倫比亞產區的可可豆碎粒為原料，帶出啤酒中明亮果酸與莓果香氣，宛如用「喝」的巧克力蛋糕。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
酉鬼啤酒過往推出的的「巧克力戚風波特」，使用秘魯與哥倫比亞產區的可可豆碎粒為原料，帶出啤酒中明亮果酸與莓果香氣，宛如用「喝」的巧克力蛋糕。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒

跨界聯名合作在商業領域時有所聞，但同領域、同性質的合作則相對少見。本地兩個精釀啤酒：「酉鬼啤酒」與「蔡氏精釀」一同合作，一同合釀了一款「果昔啤酒」（Smoothie Beer），全名為「OMG大舞廳Shake It Smoothie Sour Saison 5.5%」，該種啤酒類型也是台灣精釀品牌首見，並以果汁含量高達50%的滿溢果香為特色，帶來爆炸性的風味感受。

酒廠位於南投草屯的蔡氏釀酒精釀啤酒廠（Tsai’s Actual Brewing）成立於2014年，並常以趣味酒標搭配具有台式生活的風味記憶點，例如「楊桃湯古斯大王」、「洛神花古斯大王」便是以鹽小麥（Gose）啤酒為基礎，加入了楊桃、洛神花，品牌釀酒廠雖設於南投，但在台北西門町、台中美村路分別設有實體門市。

酉鬼啤酒（Uglyhalf Beer）酒廠則設立於新北市五股，雖然成立於2019年，但三年來新品話題不斷，例如好評再版的「（免吐籽）芭樂鹽小麥」啤酒便附有甘梅粉，讓人聯想到台南吃蕃茄要沾醬油膏、薑泥與白糖的複合風味；另外「巧克力戚風波特」則嘗試把啤酒變成甜點：透過秘魯與哥倫比亞產區的可可豆碎粒，帶出明亮果酸與莓果香氣，宛如用「喝」的巧克力蛋糕。

兩造聯手合釀的新品「OMG大舞廳 Shake It Smoothie Sour Saison 5.5%」，以帶有獨特乳酸感的酸啤為基礎，並加入台灣本地產柳橙、芒果和芭樂混合果汁，除了帶出喜宴、流水席時的歡樂甜蜜，更一次「滿足」柳橙、芒果、芭樂三種經典果汁風味；而所謂的「果昔啤酒」（Smoothie Beer）是在釀造後期加入50%的未過濾果汁，與啤酒混合裝罐後，並進行罐內滅菌、以停止酵母繼續發酵，優點是可保留水果的原始果香，並呈現猶如新鮮果昔般的口感，但添多了氣泡感，是大人版的微醺水果「果昔」。

新品將於本周五4月29日上市，並先於蔡氏釀酒的台北西門店與台中美村店搶先曝光；其餘合作店家則將從5月4日（三）開始供應，本批次限量約4,000瓶，詳情則可參考酉鬼與蔡氏官方之網站、臉書與instagram專頁。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蔡氏釀酒（Tsai’s Actual Brewing）的「楊桃湯古斯大王」是以鹽小麥（Gose）啤酒為基礎並加入楊桃，帶來具有台式生活的風味記憶點。圖 / 翻攝自 ig @ tsaisactualbrewing。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
蔡氏釀酒（Tsai’s Actual Brewing）的「楊桃湯古斯大王」是以鹽小麥（Gose）啤酒為基礎並加入楊桃，帶來具有台式生活的風味記憶點。圖 / 翻攝自 ig @ tsaisactualbrewing。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
去年三月時，蔡氏精釀曾將台中美村店變身小劇場，邀請漫才團體「現點現做」與「春雨」現場表演，帶來一段歡樂的微醺體驗。圖 / 翻攝自 ig @ tsaisactualbrewing
去年三月時，蔡氏精釀曾將台中美村店變身小劇場，邀請漫才團體「現點現做」與「春雨」現場表演，帶來一段歡樂的微醺體驗。圖 / 翻攝自 ig @ tsaisactualbrewing
全名為「OMG大舞廳Shake It Smoothie Sour Saison 5.5%」，以果汁含量高達50%的滿溢果香為特色，帶來滿溢的風味感受。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
全名為「OMG大舞廳Shake It Smoothie Sour Saison 5.5%」，以果汁含量高達50%的滿溢果香為特色，帶來滿溢的風味感受。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
「酉鬼啤酒」與「蔡氏精釀」一同合作，一同合釀了「果昔啤酒」（Smoothie Beer），並使用雙方各自風味特色的酸啤乳酸菌與比利時 Saison酵母。圖 / 酉鬼啤酒提供。
「酉鬼啤酒」與「蔡氏精釀」一同合作，一同合釀了「果昔啤酒」（Smoothie Beer），並使用雙方各自風味特色的酸啤乳酸菌與比利時 Saison酵母。圖 / 酉鬼啤酒提供。
好評再版的「（免吐籽）芭樂鹽小麥」啤酒倡議將甘梅粉沾附於啤酒杯緣，讓人聯想到台南吃蕃茄要沾醬油膏、薑泥與白糖的複合風味。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
好評再版的「（免吐籽）芭樂鹽小麥」啤酒倡議將甘梅粉沾附於啤酒杯緣，讓人聯想到台南吃蕃茄要沾醬油膏、薑泥與白糖的複合風味。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
「果昔啤酒」（Smoothie Beer）是在釀造後期加入50%的未過濾果汁，與啤酒混合裝罐後並進行罐內滅菌，可保留水果的原始果香，並呈現猶如果昔般的口感。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒
「果昔啤酒」（Smoothie Beer）是在釀造後期加入50%的未過濾果汁，與啤酒混合裝罐後並進行罐內滅菌，可保留水果的原始果香，並呈現猶如果昔般的口感。圖 / 酉鬼啤酒提供。提醒您：禁止酒駕、未成年請勿飲酒

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