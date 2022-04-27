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連續8天 黑沃限定咖啡「買1送1」 加碼抽聯名保溫瓶
連鎖精品咖啡品牌「HWC黑沃咖啡」在台突破70間門市，近期更成功進駐馬來西亞海外市場，因應母親節，推出「厚愛媽咪限時買一送一」活動，從5月1日至5月8日都能與最愛的人分享冠軍咖啡。此外，加碼推抽獎活動，分享合照就有機會獲得擁有「保溫瓶界愛馬仕」之稱的品牌合作聯名款隨行保溫瓶。
活動優惠包括5月1日到5月8日嚴選黑/沃臺灣烘豆冠軍咖啡買一送一，以堅果花香堆疊咖啡調性尾韻，搭配多層次的滑順滋味；同期間推出下午茶優惠加碼，下午兩點至六點特濃厚奶系列全品項買一送一。
同步加碼推出「口罩戴起來！猜猜誰是媽咪？」網路活動，上傳照片即有機會獲得黑沃XFellow聯名款隨行保溫瓶，限量5組。活動詳細可查官方粉絲團公告。
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