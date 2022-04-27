抗疫情！台北君悅重啟外帶 12小時行動住房2,800元

疫情升溫，星級酒店拚自救。台北君悅自5月1日至6月30日於酒店官網推出「黃金時刻」12小時住宿專案，於上午7點至晚間7點入住，平日每房2,800元整，加價1千元還可過夜至隔日中午退房，以此搶攻雙北地區需分流上班或在家工作的商務族群。

此外，4月28日起也將重啟外帶據點，大動作將一樓迎賓廊Lobby Lounge增設三區主題外賣餐檯，並定名「君悅食集」Hyatt Mart，7月底前每日11:00至13:30、17:00至19:00雙時段供應蔬食沙拉與多國料理外帶餐盒，集結凱菲屋、彩日本料理與宴會廳人氣菜色，主打「周周換新菜」、均一價180元，現場購買5再送1，同時提供機車族也能取餐的便捷臨停區，消費滿500元可免費停車1小時。