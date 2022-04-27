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穿裸背上衣好性感 瑪格羅比《芭比》劇照曝光！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
近日華納影業在拉斯維加斯的CinemaCon影業活動中公佈了《芭比》的首波劇照。圖／摘自IG
近日華納影業在拉斯維加斯的CinemaCon影業活動中公佈了《芭比》的首波劇照。圖／摘自IG

華納影業去年宣布將推出真人版電影《芭比》（Barbie），這部片由「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）參與製作並擔綱主演，後來也曝光「肯尼」一角是雷恩葛斯林（Ryan Gosling），「尚氣」的華人超級英雄劉思慕也在演員表中，光從陣容來看就讓人期待不已。

近日華納影業在拉斯維加斯的CinemaCon影業活動中公佈了《芭比》的首波劇照，瑪格羅比身穿藍白相間的露背衣，配上粉藍色圓點頭巾，坐在芭比標誌性的粉紅色敞篷車裡，一派復古俏皮的模樣完美重現許多人從小玩到大的芭比玩具組合經典氛圍。

成立於1945年的玩具大廠美泰兒（Mattel），在1959年推出了全球首款芭比娃娃，自此之後經過不斷地改版修正，創造出符合各時代潮流的女性樣版娃娃，可以說是見證審美觀念與流行史的轉變。據了解，除了真人版《芭比》電影即將在2023年7月上映之外，目前美泰兒出產的其他經典玩具像是Polly Pocket芭莉口袋娃娃、Hot Wheels風火輪汽車等等，也都有相關的影視作品即將推出。

「肯尼」一角由雷恩葛斯林演出。（路透）
「肯尼」一角由雷恩葛斯林演出。（路透）
劉思慕也會出現在真人版《芭比》電影中。圖／Christian Louboutin提供
劉思慕也會出現在真人版《芭比》電影中。圖／Christian Louboutin提供

電影 拉斯維加斯 標誌

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