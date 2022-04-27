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《奇異博士2》記者會 緋紅女巫事業線多角度大放送？

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
伊莉莎白奧森穿的是Alexander McQueen的黑色西裝式背心搭西裝褲，隱約展現胸前事業線。圖／達志影像
伊莉莎白奧森穿的是Alexander McQueen的黑色西裝式背心搭西裝褲，隱約展現胸前事業線。圖／達志影像

備受許多漫威迷期待的《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness） 即將於下個月上映，近日在倫敦舉行宣傳活動，包括主角奇異博士飾演者班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）和緋紅女巫伊莉莎白歐森（Elizabeth Olsen）等人皆到場，駕馭服裝功力一流的兩人站在特殊鏡面裝置前，展現出超強時尚氣勢，讓人還沒看電影就先被他們迷暈！

伊莉莎白奧森穿的是Alexander McQueen的黑色西裝式背心搭西裝褲，隱約展現胸前事業線，最亮眼的就是背心上的水晶裝飾，像把水晶燈穿在身上那樣奢華貴氣，搭配極細繫帶高跟涼鞋也非常性感。而班奈狄克康柏拜區穿的則是義大利品牌Canali的海軍藍條紋西裝，優雅帥氣，內搭的黃色上衣巧妙營造撞色效果，微高領的剪裁也增添一絲復古風格。他以運動鞋完整整體造型，配上墨鏡展現休閒活力，打造沒那麼正式的輕鬆時尚感。

《奇異博士2：失控多重宇宙》將在5月4日於台灣上映。

班奈狄克康柏拜區和伊莉莎白歐森出席《奇異博士2：失控多重宇宙》倫敦宣傳活動。圖／達志影像
班奈狄克康柏拜區和伊莉莎白歐森出席《奇異博士2：失控多重宇宙》倫敦宣傳活動。圖／達志影像

西裝 義大利 奇異博士

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