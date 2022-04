《奇異博士2》記者會 緋紅女巫事業線多角度大放送？

備受許多漫威迷期待的《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness) 即將於下個月上映,近日在倫敦舉行宣傳活動,包括主角奇異博士飾演者班奈狄克康柏拜區(Benedict Cumberbatch)和緋紅女巫伊莉莎白歐森(Elizabeth Olsen)等人皆到場,駕馭服裝功力一流的兩人站在特殊鏡面裝置前,展現出超強時尚氣勢,讓人還沒看電影就先被他們迷暈!

伊莉莎白奧森穿的是Alexander McQueen的黑色西裝式背心搭西裝褲,隱約展現胸前事業線,最亮眼的就是背心上的水晶裝飾,像把水晶燈穿在身上那樣奢華貴氣,搭配極細繫帶高跟涼鞋也非常性感。而班奈狄克康柏拜區穿的則是義大利品牌Canali的海軍藍條紋西裝,優雅帥氣,內搭的黃色上衣巧妙營造撞色效果,微高領的剪裁也增添一絲復古風格。他以運動鞋完整整體造型,配上墨鏡展現休閒活力,打造沒那麼正式的輕鬆時尚感。