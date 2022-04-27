高登鐘表50週年 蕭邦為30年好友獻滑動鑽石限定紀念表

成立自1972年的高登鐘表（Cortina Watch），今年歡慶50週年。從新加坡一家單店家族企業開始，到如今橫跨亞洲近50間零售店點的知名高級鐘表零售品牌，為歡慶這個橫跨半個世紀的里程碑，高登與同為家族企業的瑞士高級珠寶腕表品牌蕭邦（Chopard），一同推出備受期待的50週年限量腕表，以品牌最富盛名的滑動鑽石為藍本，共推出一款Happy Hearts與三款Happy Moon特別版紀念腕表，是繼高登鐘表35週年與40週年後，第三度攜手推出的紀念款，為雙方30年的深厚情誼寫下新的扉頁。

Happy Hearts高登鐘表50週年紀念腕表，以滑動鑽石Happy Sports經典的精鋼材質為表殼，共有5顆滑動鑽石以及1顆紅色瑪瑙心形圖騰自由舞動於表盤上，5顆滑動鑽石象徵高登鐘表50年的精彩歲月，紅色瑪瑙心形圖騰則代表高登回饋社會的大愛：該款特別版腕表的銷售淨收益將全數捐獻給新加坡心臟基金會（Singapore Heart Foundation，簡稱SHF），作為高登鐘表持續回饋社會的一份心意。腕表背面藍寶石透明底蓋鐫刻「Cortina Watch 50th Anniversary Since 1972」字樣以及SHF的心形標誌，限量50只。

而Happy Moon高登鐘表50週年紀念腕表，則是以在表盤上如星光閃耀的滑動鑽石為靈感，歌頌夜色星空之美。表盤分別以閃著金光的藍色砂金石、綠色砂金石與紅色珍珠母貝製作，飾以鍍金轉印的立體星座圖紋，共有7顆滑動鑽石在星空間流轉舞動，令人想到象徵希望的流星，與12點位置隨時序盈虧的月相、6點位置裝飾羅盤圖騰的小秒盤相輝映。36毫米表殼分別採用符合倫理道德的白金、黃金與玫瑰金製作，並以細緻雪花式工法錯落鑲嵌大小不同的鑽石，每一只腕表都獨一無二。