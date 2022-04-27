送拉麵碗、拉麵買1送1！一風堂插旗新莊 還有超值福袋

來自日本、自2012年首度登台的連鎖拉麵「一風堂」，將於5月1日正式插旗新北，在新莊宏匯廣場開設新北第一間門市。為慶祝新店開幕，指定日前10名用餐者，可獲得「獨家拉麵碗」1個，另外還有內用買1送1、用餐送拉麵兌換券、霜淇淋加1元多1件等不同優惠，更有首度推出的「超值福袋」。另外為慶祝一風堂登台10週年，一風堂也推出一系列慶祝優惠，讓粉絲們分享喜悅。

一風堂於2012年5月3日於台灣開設第一間店舖，目前在台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等地均有門市。即將開幕的新莊宏匯店，為品牌在台的第16間門市，也是一風堂首度進駐新北。店內以一風堂的設計傳統結合都市摩登風格規劃，成為具有現代風的拉麵餐廳。此外，新莊宏匯店也推出限定的特色氣泡飲、霜淇淋等甜點，增添消費者用餐的豐富性。

為慶祝新莊宏匯店開幕，5月1日開幕當天，前100名內用者，可享「白丸元味買1送1」的優惠；5月2日前50名內用者，點購任一碗拉麵，可獲得「白丸元味兌換券」，前10名更加碼贈送「一風堂獨家拉麵碗」1個。另外開幕前3日，新莊宏匯店也推出超值福袋，內含獨家拉麵碗、日本直送豚骨拉麵禮盒、獨家商品及兌換券套組等內容，總價值超過1,500元，每包售價888元。除此之外，5月4日至5月10日，「柚子蘇打」、「芒果可爾必思蘇打」原價80元，優惠價50元；「牛奶霜淇淋」可享加1元多1份（原價40元）。

即將在5月3日迎來登台10週年的一風堂，也推出一系列慶祝活動。5月3日至5月31日期間，限時限量推出「博多豚骨豆腐」，共有白丸、赤丸、辣肉味噌等3種口味，每份280元，每日每店限量10份（EXPRESS及美食街店舖不販售）。