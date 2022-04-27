把「日晷」戴上手？Kloker新品大玩光學藝術 極簡至潮

老派的事物，有沒有可能以嶄新的形式呈現？無論被稱為文化創意、二創、復刻、致意，好的設計總能以簡單手法，帶來令人會心一笑的感動體驗。瑞士文青風格手表品牌Klokers推出新作KLOK-08 MINIM，以簡約的光影變化，卻帶出宛如古代「日晷」的時間顯示手法，聰明而時髦。

其「MINIM」型號，已經讓人聯想到「極簡」（minimum）此一字詞。面盤中曾看似具有直條紋的視覺，其實是在透明玻璃內側加入細小玻璃管，因此當光線通過時，將呈現抽象、富有樂趣的無限想像空間。

怎麼看時間呢？KLOK-08 MINIM透過固定物體、光影變化用以指示時間的手法，像是古代的「日晷」，但更為簡約、時髦。正中央圓形的轉盤將以逆時針、每秒逆跳的方式顯示當下秒鐘，而12點中固定的紅色細直線，則同時指示了分鐘與時鐘；例如紅線在10與11中間的1/3位置，則意味當下為10點15分鐘，假使紅線在3與4中間的1/2位置，則為3點30分。