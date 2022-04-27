台灣工藝結合觀光 組跨域聯盟啟動「工藝行旅」

受疫情影響，出國旅遊受阻，國內深度旅遊成趨勢，台灣工藝研究發展中心為此串連全國7大產業協會、1休閒平台組成「工藝文化休閒產業跨域聯盟」，今簽署合作備忘錄（MOU），今年將規劃提供100條工藝行旅路徑供大眾上網選購。

工藝中心指出，國內旅遊、消費行為因疫產生變化，人際關係甚至疏離，而源於風土、人文及手作的工藝，深具療癒人心特質，擁有景觀、展演、體驗、物件等多樣形態，更能結合在地旅遊、深度體驗、減碳觀光，成為後疫情時代旅遊趨勢。

該中心今因此與中華民國旅館商業同業公會、旅行商業同業公會、溫泉觀光協會、民宿全國聯合會、台灣觀光遊樂區協會、觀光協會聯合總會、工藝聯盟總會等7大協會及靈知科技休閒平台簽署合作備忘錄，組成「工藝文化休閒產業跨域聯盟」。

工藝中心主任張仁吉說，透過跨域MOU共同推動「工藝行旅」，也就是以工藝為核心的文化深度旅遊路徑，透過聯盟合作串聯全台約12000個工藝單元、150個社區工藝、160多個台灣工藝之家等，並與休閒觀光產業鏈結形成多元遊程。

工藝中心表示，未來將由旅館公會協助整合旅館資源，鏈結住宿網絡；旅行公會協助旅程規劃與安排；溫泉協會提供全台溫泉觀光資源結合工藝行旅；民宿聯合會透過民宿網絡提供自在、風格化的工藝旅遊體驗；遊樂區協會結合各特色遊樂區主題開發多元行旅內容；觀光聯合總會則整合各方特色規劃工藝行旅推廣方案。