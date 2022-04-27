快訊

拜登提新招制裁俄羅斯 扣俄財產援烏克蘭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母親節送3C最實用 德誼數位買蘋果全系列最高送5,000元大禮包

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
優惠期間購買iPad mini及iPad Pro加購AppleCare+服務專案，就送1,000元配件購物金。圖／德誼數位提供
優惠期間購買iPad mini及iPad Pro加購AppleCare+服務專案，就送1,000元配件購物金。圖／德誼數位提供

母親節除了送讓媽媽變更美的保養品，超實用的3C產品也成為近年許多媽媽的最愛，不管是工作、休閒、健康管理，每天都用得到更能讓媽媽隨時感受心意。德誼數位5月1日起至5月31日止，凡購買蘋果系列主打商品含MacBook、iPhone、iPad、Apple Watch皆有多重優惠，德誼會員於母親節優惠期間購買iPhone、iPad全系列保護殼，不只享有8折優惠，單筆消費滿1,000元，還有機會獲得價值2,500元的佐登妮絲頂級SPA舒壓課程兌換券。

職場媽媽提升辦公效率，買MacBook全系列商品搭配Apple Care+服務專案就送1,500元購物金，再加碼價值近5,000元的超值大禮包，內容物包含防震電腦包、電腦鍵盤膜、高透光螢幕保護貼及科技易即通線上顧問服務1年，或是4in1多功能集線器。購買iMac搭配AppleCare+服務專案也有送3,000元配件購物金。

送任何人都不出錯的iPhone 13全系列，即送指定保護殼或玻璃保護貼2擇1，再加碼限量贈送母親節寵愛禮「珍朵絲特煥顏修護組」，加購DE Care行動裝置險2年，再送母親節限定玫瑰金色行動電源或快速充電組。追劇、行動工作神器iPad mini及iPad Pro，加購AppleCare+服務專案，就送1,000元配件購物金，而即將上市的最新款iPad Air（第5代），德誼數位亦推出攜碼搭配5G指定方案現折12,000元。購買iPhone或iPad全系列再加購指定品牌保護殼及玻璃保護貼，還送科技易即通線上顧問服務1年。

而健康管理好幫手Apple Watch，德誼數位則是趁母親節推出舊機Bye Bye活動，Apple Watch全系列舊換新即享有加碼10%折抵金，搭配行動裝置險加購指定款錶帶只要700元，購買Apple Watch Series 7，還可直接帶走指定保護殼。

優惠期間購買iPhone 13全系列，加購DE Care行動裝置險2年，即送母親節限定玫瑰金色行動電源。圖／德誼數位提供
優惠期間購買iPhone 13全系列，加購DE Care行動裝置險2年，即送母親節限定玫瑰金色行動電源。圖／德誼數位提供
母親節德誼數位推Apple Watch全系列舊換新即享有加碼10%折抵金。圖／德誼數位提供
母親節德誼數位推Apple Watch全系列舊換新即享有加碼10%折抵金。圖／德誼數位提供

母親節

延伸閱讀

香麻又開胃！金子半之助「麻婆豆腐系列」登場 加推母親節套餐現省149元

道家人文協會捐贈母親節蛋糕 幫宜蘭弱勢家庭圓夢

PChome 24h購物母親節促惠24折起！公開媽媽最愛「新三寶」

疫情下搶母親節商機 飯店業者推優惠

相關新聞

一沙一世界小坪數幻化大空間

一走進房內，完全感受不出只有17坪三房一廳的住家，位在地域廣闊的台中，很難得看到如此精緻、小坪數的案件主推首購族的房型，即使在台北都會區也鮮少遇到，巧妙的空間設計與配置，引起台中其他建商的高度關注...

法鼓山香港道場：喧囂中覓平靜 微光流轉下的明心見性

「禪普遍而永恆地存在。不需要任何老師傳授；該學習的只是親身體驗禪的方法。」

設計逛大街／光之美術館：照亮閃耀的藝術之心

國內首席拍賣官陸潔民曾提到，藝術是能帶給觀看者靈魂共振的感動，對於經營近30年的歐斯堤照明 OSTI Lighting 的品牌精神亦是如斯，燈光照明在國人的印象中，是個機能性高於裝飾性的傳統產業，然而歐斯堤照明執行總監 Sandy 想藉著原創性的設計，喚醒人們對燈光照明的重視。

純粹大器輕奢華 前衛時尚的生活溫度

本案為高屋齡單層住宅改造，整體規劃重點在於公、私領域分際明確，但實質邊界卻結合材質特性與精湛工法，刻意抹去動線開口痕跡，大大提升隱私性，同時個別機能單元如成員臥室，在室內比例與分配上，均能高度貼合不同使用者需求，使其共享開放空間景深、層次和情境氛圍，需要獨處時也能落實互不干擾。

波蘭老宅蛻變新生：晃蕩新閣樓的舊時光漫遊

坐落於波蘭Leszno的這棟紅磚老宅，興建於19世紀下半葉，本來是當地鍛造廠的一部分，後來隨著時光流逝逐漸荒廢，至今已閒置近30年，直到當地一間房地產公司決定將其進行改頭換面的大改造計劃，並找來建築師Jan Sikora實現這個夢想。

閃耀珠寶奢美光燦宅邸 精雕空間揮灑極致藝術魅力

本案的女主人是一位珠寶收藏家也是時尚愛好者，因為這樣的背景，繽紛設計把女主人的風格帶入居家設計，充滿義式珠寶的大器不羈、時裝品牌家飾奢美時尚與珍稀石材相互輝映的和諧之美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。