母親節送3C最實用 德誼數位買蘋果全系列最高送5,000元大禮包
母親節除了送讓媽媽變更美的保養品，超實用的3C產品也成為近年許多媽媽的最愛，不管是工作、休閒、健康管理，每天都用得到更能讓媽媽隨時感受心意。德誼數位5月1日起至5月31日止，凡購買蘋果系列主打商品含MacBook、iPhone、iPad、Apple Watch皆有多重優惠，德誼會員於母親節優惠期間購買iPhone、iPad全系列保護殼，不只享有8折優惠，單筆消費滿1,000元，還有機會獲得價值2,500元的佐登妮絲頂級SPA舒壓課程兌換券。
職場媽媽提升辦公效率，買MacBook全系列商品搭配Apple Care+服務專案就送1,500元購物金，再加碼價值近5,000元的超值大禮包，內容物包含防震電腦包、電腦鍵盤膜、高透光螢幕保護貼及科技易即通線上顧問服務1年，或是4in1多功能集線器。購買iMac搭配AppleCare+服務專案也有送3,000元配件購物金。
送任何人都不出錯的iPhone 13全系列，即送指定保護殼或玻璃保護貼2擇1，再加碼限量贈送母親節寵愛禮「珍朵絲特煥顏修護組」，加購DE Care行動裝置險2年，再送母親節限定玫瑰金色行動電源或快速充電組。追劇、行動工作神器iPad mini及iPad Pro，加購AppleCare+服務專案，就送1,000元配件購物金，而即將上市的最新款iPad Air（第5代），德誼數位亦推出攜碼搭配5G指定方案現折12,000元。購買iPhone或iPad全系列再加購指定品牌保護殼及玻璃保護貼，還送科技易即通線上顧問服務1年。
而健康管理好幫手Apple Watch，德誼數位則是趁母親節推出舊機Bye Bye活動，Apple Watch全系列舊換新即享有加碼10%折抵金，搭配行動裝置險加購指定款錶帶只要700元，購買Apple Watch Series 7，還可直接帶走指定保護殼。
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