把Off-White經典元素戴上臉 新眼鏡系列致敬設計師Virgil Abloh

高端潮牌Off-White在近期上市了春夏系列眼鏡產品，其中的太陽眼鏡除了將經典款式進行些許變化，還融入了品牌招牌設計手法，讓人一看即知。而MYKITA則呼應「永續」浪潮，成為首個完全改用可回收醋酸纖維為原料的眼鏡製造公司，並運用在全新的光學眼鏡產品上。

Off-White設計團隊選擇從建築組合玩具擷取靈感，透過幾何鏤空及圓形框角，將經典太陽眼鏡進行變化。圖／Off-White提供

Off-White在創辦人兼設計師Virgil Abloh辭世之後，仍未宣布繼任人選，因此目前依舊由設計團隊，從過去經典元素取材。像是，最新的春夏系列眼鏡產品，就是向已故設計師鍾愛的城市致敬，並以其來命名款式，像是瑞士蘇黎世、義大利的卡拉拉都是眼鏡名稱。而為了要呈現現實生活與藝術形式相互融合，以及表達Off-White的品牌概念，設計團隊選擇從建築組合玩具擷取靈感，透過幾何鏤空及圓形框角，將經典款式進行變化。同時，呼應品牌的玩心特質，將經典流星雨切割元素融入鏡框，招牌的挖洞設計也可在這系列中見到。全系列包含了15款產品，包括了Off-White首次推出的光學眼鏡，都凸顯了建築線性和當代美學特色。

Off-White首次推出光學眼鏡，凸顯了建築線性和當代美學特色。圖／Off-White提供

當「永續」成為流行時尚的顯學，MYKITA也跟上潮流腳步，摒棄傳統醋酸纖維而改用嶄新的永續材料來製作眼鏡。採購由伊士曼化工利用創新分子回收技術所製造具的Acetate Renew材質，據MYKITA表示，這項素材無論從外觀或性能來比較，它與傳統醋酸纖維難以區別，但成份卻是60%的永續來源木漿和40%經認證的回收材料；而且與傳統生產過程相比，Acetate Renew可以大幅減少有害溫室氣體高達50%。因此，嶄新的ACETATE系列光學眼鏡，預計將於7月LOFT 2022展覽會，正式亮相。

Off-White春夏光學眼鏡6,300元。圖／Off-White提供

MYKITA ACETATE系列光學眼鏡，價格未定。圖／MYKITA提供

Off-White春夏紅框ATLANTIC太陽眼鏡10,800元。圖／Off-White提供

Off-White春夏白框VIRGIL太陽眼鏡8,800元。圖／Off-White提供