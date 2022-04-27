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炸雞＋熱融起司！肯德基「炸雞起司鍋」回歸 限量1萬份

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
肯德基新推出「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」，每套999元。圖／肯德基提供
肯德基新推出「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」，每套999元。圖／肯德基提供

曾經快閃登場的肯德基「炸雞起司鍋」回來了！搭配母親節聚餐需求，肯德基本次升級推出「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」，同時集結咔啦脆雞、上校雞塊等多種明星產品，搭配金黃切達起司醬，為母親節聚餐更添儀式感，4月28日預先開賣，限量1萬組，售完為止。

肯德基於去年推出炸雞起司鍋，開賣當日就銷售一空。今年配合母親節，再度推出「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」，內容包含8塊咔啦脆雞、8塊上校雞塊、香酥脆薯、4支經典玉米、雙色轉轉QQ球及洋蔥圈，組合中還附上特製紅白品牌色陶鍋、金黃切達起司醬與爺爺環保提袋。透過陶鍋加熱切達起司醬後，即可搭配咔啦脆雞、香酥脆薯等食材享用，更添起司的濃郁鹹香滋味。

「炸雞起司鍋 啾愛媽咪餐」每套售價999元，採2階段販售。4月28日將先針對PK雙饗卡會員，可於PK雙饗卡APP中提前預購外帶，限量3,000份。4月29日起再於全台門市正式開放販售，可以現場取餐或於預定日期取貨，限量7,000份（不適用內用、外送、官網訂購及第三方外送平台），合計共限量1萬份，售完為止。

肯德基 母親節 外送

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