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5月1日丹堤咖啡「買1送1」！加碼連續15天「寄杯買5送5」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
勞動節可享「買一送一」優惠。圖／丹堤咖啡提供
勞動節可享「買一送一」優惠。圖／丹堤咖啡提供

五一勞動節即將到來，丹堤咖啡送上祝福，當天至丹堤咖啡外帶大杯以上飲品可享買一送一優惠，陪大家開心過節。

5月的另一個重要節日「母親節」，丹堤咖啡推出寄杯好禮。5/1~5/15的Happy mother's day，丹堤咖啡寄杯享「買5送5」優惠(相當於60元飲品10杯300元)，想要囤杯過節可查：shop.dante.com.tw

此外，丹堤咖啡即將邁入30年，近期與「印花樂」攜手合作，打造「丹堤咖啡X印花樂」專屬的紀念印花圖樣，並將專屬印花延伸推出多款獨家聯名限量商品，包括聯名單品濾掛咖啡、咖啡杯提帶等，限量發售，可於丹堤咖啡全門市或丹堤宅配網購買，網址：https://ec.dante.com.tw/

丹堤咖啡與「印花樂」攜手合作，打造「丹堤咖啡X印花樂」專屬的聯名限量商品。圖／丹堤咖啡提供
丹堤咖啡與「印花樂」攜手合作，打造「丹堤咖啡X印花樂」專屬的聯名限量商品。圖／丹堤咖啡提供

咖啡 勞動節 網購

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