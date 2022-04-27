5月1日丹堤咖啡「買1送1」！加碼連續15天「寄杯買5送5」

國內首席拍賣官陸潔民曾提到，藝術是能帶給觀看者靈魂共振的感動，對於經營近30年的歐斯堤照明 OSTI Lighting 的品牌精神亦是如斯，燈光照明在國人的印象中，是個機能性高於裝飾性的傳統產業，然而歐斯堤照明執行總監 Sandy 想藉著原創性的設計，喚醒人們對燈光照明的重視。

2022-04-27 14:26