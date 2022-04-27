聽新聞
test
0:00 / 0:00
5月1日丹堤咖啡「買1送1」！加碼連續15天「寄杯買5送5」
五一勞動節即將到來，丹堤咖啡送上祝福，當天至丹堤咖啡外帶大杯以上飲品可享買一送一優惠，陪大家開心過節。
5月的另一個重要節日「母親節」，丹堤咖啡推出寄杯好禮。5/1~5/15的Happy mother's day，丹堤咖啡寄杯享「買5送5」優惠(相當於60元飲品10杯300元)，想要囤杯過節可查：shop.dante.com.tw。
此外，丹堤咖啡即將邁入30年，近期與「印花樂」攜手合作，打造「丹堤咖啡X印花樂」專屬的紀念印花圖樣，並將專屬印花延伸推出多款獨家聯名限量商品，包括聯名單品濾掛咖啡、咖啡杯提帶等，限量發售，可於丹堤咖啡全門市或丹堤宅配網購買，網址：https://ec.dante.com.tw/。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言