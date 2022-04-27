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HUBLOT就是狂！MP-11立體造型3D碳纖維彩虹寶石款誕生
說到腕表創新材質的領導品牌，宇舶（HUBLOT）無疑是許多人心目中領導品牌之一。宇舶宣布推出全新的3D立體碳纖維鑲嵌彩虹寶石的Big Bang MP-11腕表，搭載的宇舶自製機芯HUB9011，具備專利指標裝置、黑色鉑金表橋以及融合傳統與創新元素的矽質擒縱機構，全新演繹極具未來科技感的潮流時計。
Big Bang MP-11的專業技術來自受賽車啟發創作的MP-05 La Ferrari腕表，經重新解構後、注入品牌標誌性的Big Bang系列DNA，如今成為宇舶具代表性的表款之一。此次以專利3D立體碳纖維技術，創造極致輕盈與高強度的表殼，表圈共鑲嵌48顆長方形切割的粉色、藍色、橙色和黃色的彩寶，以及紫水晶、水藍拓帕石、沙弗萊石等，以漸層彩虹色調的方式依序排列，透過高低起伏的立體造型環繞流線型面盤，搭配漸層彩色鱷魚皮表帶，彰顯輕透藍寶石鏡面下直列式滾筒時間顯示。
Big Bang MP-11腕表最強大的7個水平直列式的串聯發條，提供長達兩個星期的動力儲能，線性動力顯示位於串聯發條盒左側的圓柱體上，透過採用藍寶石鏡面材質以及弧形設計，使得動力儲存的顯示效果更為清晰易讀。動力傳輸則是製表界極為少見的垂直90度的螺旋式齒輪傳輸機制，讓發條動力能夠順暢傳輸到顯示小時與分鐘的齒輪系統。表冠上的蝸輪螺旋狀飾紋與螺旋式齒輪遙相呼應；可手動或透過電動Torx觸針完成上鍊，是善用傳統技術與創新概念的經典力作。
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