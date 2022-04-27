聽新聞
test
0:00 / 0:00

HUBLOT就是狂！MP-11立體造型3D碳纖維彩虹寶石款誕生

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
BIG BANG MP-11彩虹3D碳纖維45毫米腕表，359萬7,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG MP-11彩虹3D碳纖維45毫米腕表，359萬7,000元。圖／宇舶表提供

BIG BANG MP-11彩虹3D碳纖維45毫米腕表，359萬7,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG MP-11彩虹3D碳纖維45毫米腕表，359萬7,000元。圖／宇舶表提供
說到腕表創新材質的領導品牌，宇舶（HUBLOT）無疑是許多人心目中領導品牌之一。宇舶宣布推出全新的3D立體碳纖維鑲嵌彩虹寶石的Big Bang MP-11腕表，搭載的宇舶自製機芯HUB9011，具備專利指標裝置、黑色鉑金表橋以及融合傳統與創新元素的矽質擒縱機構，全新演繹極具未來科技感的潮流時計。

Big Bang MP-11的專業技術來自受賽車啟發創作的MP-05 La Ferrari腕表，經重新解構後、注入品牌標誌性的Big Bang系列DNA，如今成為宇舶具代表性的表款之一。此次以專利3D立體碳纖維技術，創造極致輕盈與高強度的表殼，表圈共鑲嵌48顆長方形切割的粉色、藍色、橙色和黃色的彩寶，以及紫水晶、水藍拓帕石、沙弗萊石等，以漸層彩虹色調的方式依序排列，透過高低起伏的立體造型環繞流線型面盤，搭配漸層彩色鱷魚皮表帶，彰顯輕透藍寶石鏡面下直列式滾筒時間顯示。

Big Bang MP-11腕表最強大的7個水平直列式的串聯發條，提供長達兩個星期的動力儲能，線性動力顯示位於串聯發條盒左側的圓柱體上，透過採用藍寶石鏡面材質以及弧形設計，使得動力儲存的顯示效果更為清晰易讀。動力傳輸則是製表界極為少見的垂直90度的螺旋式齒輪傳輸機制，讓發條動力能夠順暢傳輸到顯示小時與分鐘的齒輪系統。表冠上的蝸輪螺旋狀飾紋與螺旋式齒輪遙相呼應；可手動或透過電動Torx觸針完成上鍊，是善用傳統技術與創新概念的經典力作。

BIG BANG MP-11彩虹3D碳纖維45毫米腕表，359萬7,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG MP-11彩虹3D碳纖維45毫米腕表，359萬7,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG MP-11彩虹3D碳纖維45毫米腕表，359萬7,000元。圖／宇舶表提供
BIG BANG MP-11彩虹3D碳纖維45毫米腕表，359萬7,000元。圖／宇舶表提供

腕表 品牌 專利

延伸閱讀

鐘表市場熱！富藝斯香港春拍領銜百達翡麗、金勞曝光

寶齊萊推新款限量年曆腕表 16城經典地標全收錄

日本限定販售！ HUBLOT首創世上第一款全陶瓷三問報時

送給媽媽絕對會戴的珠寶 喬治傑生台灣限定正能量寶石

相關新聞

一沙一世界小坪數幻化大空間

一走進房內，完全感受不出只有17坪三房一廳的住家，位在地域廣闊的台中，很難得看到如此精緻、小坪數的案件主推首購族的房型，即使在台北都會區也鮮少遇到，巧妙的空間設計與配置，引起台中其他建商的高度關注...

法鼓山香港道場：喧囂中覓平靜 微光流轉下的明心見性

「禪普遍而永恆地存在。不需要任何老師傳授；該學習的只是親身體驗禪的方法。」

設計逛大街／光之美術館：照亮閃耀的藝術之心

國內首席拍賣官陸潔民曾提到，藝術是能帶給觀看者靈魂共振的感動，對於經營近30年的歐斯堤照明 OSTI Lighting 的品牌精神亦是如斯，燈光照明在國人的印象中，是個機能性高於裝飾性的傳統產業，然而歐斯堤照明執行總監 Sandy 想藉著原創性的設計，喚醒人們對燈光照明的重視。

純粹大器輕奢華 前衛時尚的生活溫度

本案為高屋齡單層住宅改造，整體規劃重點在於公、私領域分際明確，但實質邊界卻結合材質特性與精湛工法，刻意抹去動線開口痕跡，大大提升隱私性，同時個別機能單元如成員臥室，在室內比例與分配上，均能高度貼合不同使用者需求，使其共享開放空間景深、層次和情境氛圍，需要獨處時也能落實互不干擾。

波蘭老宅蛻變新生：晃蕩新閣樓的舊時光漫遊

坐落於波蘭Leszno的這棟紅磚老宅，興建於19世紀下半葉，本來是當地鍛造廠的一部分，後來隨著時光流逝逐漸荒廢，至今已閒置近30年，直到當地一間房地產公司決定將其進行改頭換面的大改造計劃，並找來建築師Jan Sikora實現這個夢想。

閃耀珠寶奢美光燦宅邸 精雕空間揮灑極致藝術魅力

本案的女主人是一位珠寶收藏家也是時尚愛好者，因為這樣的背景，繽紛設計把女主人的風格帶入居家設計，充滿義式珠寶的大器不羈、時裝品牌家飾奢美時尚與珍稀石材相互輝映的和諧之美

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。