HUBLOT就是狂！MP-11立體造型3D碳纖維彩虹寶石款誕生

BIG BANG MP-11彩虹3D碳纖維45毫米腕表，359萬7,000元。圖／宇舶表提供 說到腕表創新材質的領導品牌，宇舶（HUBLOT）無疑是許多人心目中領導品牌之一。宇舶宣布推出全新的3D立體碳纖維鑲嵌彩虹寶石的Big Bang MP-11腕表，搭載的宇舶自製機芯HUB9011，具備專利指標裝置、黑色鉑金表橋以及融合傳統與創新元素的矽質擒縱機構，全新演繹極具未來科技感的潮流時計。

Big Bang MP-11的專業技術來自受賽車啟發創作的MP-05 La Ferrari腕表，經重新解構後、注入品牌標誌性的Big Bang系列DNA，如今成為宇舶具代表性的表款之一。此次以專利3D立體碳纖維技術，創造極致輕盈與高強度的表殼，表圈共鑲嵌48顆長方形切割的粉色、藍色、橙色和黃色的彩寶，以及紫水晶、水藍拓帕石、沙弗萊石等，以漸層彩虹色調的方式依序排列，透過高低起伏的立體造型環繞流線型面盤，搭配漸層彩色鱷魚皮表帶，彰顯輕透藍寶石鏡面下直列式滾筒時間顯示。