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《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂會 MOP台中港會員優享92折

聯合新聞網 / 聯合數位文創
《動物狂歡節》有別於一般音樂演出，透過交響樂團演奏、戲劇表演、舞蹈肢體呈現，打造不同以往的音樂會觀演互動，絕對是今年闔家共賞首選。圖/ 由聯合數位文創提供
《動物狂歡節》有別於一般音樂演出，透過交響樂團演奏、戲劇表演、舞蹈肢體呈現，打造不同以往的音樂會觀演互動，絕對是今年闔家共賞首選。圖/ 由聯合數位文創提供

由法國名作曲家聖桑，以各種動物為主題所寫成的室內樂管弦組曲《動物狂歡節》，將由TASO台灣藝術家交響樂團從中挑選段落，並加入台灣代表動物如白鷺鷥、台灣黑熊等新創樂曲，再透過戲劇演出，呈現「TASO探索動物園」兩位動物管理員台灣歐吉桑、法國聖桑與動物們的有趣故事。

「既在地又具國際視野」的互動式親子音樂會，首場將在6月12日於新竹市文化局演藝廳熱鬧開演，接著在7月2日於臺中市中山堂巡演第二場。圖／聯合數位文創提供
「既在地又具國際視野」的互動式親子音樂會，首場將在6月12日於新竹市文化局演藝廳熱鬧開演，接著在7月2日於臺中市中山堂巡演第二場。圖／聯合數位文創提供

「既在地又具國際視野」的互動式親子音樂會，首場將在6月12日於新竹市文化局演藝廳熱鬧開演，接著在7月2日於臺中市中山堂巡演第二場。暑假來臨，主辦單位聯手中台灣最大Outlet「MITSUI OUTLET PARK 台中港」祭出會員優惠，超前部署暑期活動，迎來一場輕鬆歡樂的親子音樂會

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「MITSUI OUTLET PARK 台中港」。圖／聯合數位文創提供
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《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂會今年首度跨縣市展開五地巡演。圖/ 由聯合數位文創提供
《動物狂歡節》TASO 互動式親子音樂會今年首度跨縣市展開五地巡演。圖/ 由聯合數位文創提供

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