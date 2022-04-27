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睽違7年LUSH重返台灣首家實體店 進駐地點、時間揭曉

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
英國品牌LUSH今年重返台灣，首家實體店進駐京站，預計6月開幕。圖／摘自LUSH north america臉書
英國品牌LUSH今年重返台灣，首家實體店進駐京站，預計6月開幕。圖／摘自LUSH north america臉書

以泡澡球、洗髮皂聞名且訴求自然新鮮裸裝的英國品牌LUSH，2015年因總部政策結束台灣代理而撤出台灣市場後，睽違7年後今年以品牌直營模式回歸，4月初先以線上官網先與台灣消費者見面，首家LUSH實體店進駐京站時尚廣場B1Ｑ小路，預計6月開幕。

1995年在英國創立的LUSH，以致力打擊動物測試，並以手工製作、65%產品採用自然防腐配方、道德採購、素食者適用的配方、裸妝產品為品牌訴求，為了避免過度包裝與浪費，LUSH發明了固體洗髮皂、沐浴果凍、泡澡球（沐浴汽泡彈）等創新之作。

LUSH重返台灣，以LUSH Taiwan（台灣嵐舒）分公司直營模式回歸，整體販售品項規模相較代理商時代來得更多元，如果說代理商時期販售品項約為6成，品牌直營後有8成全品項都可以在台灣買得到。

經過7年時間，LUSH也推出許多新商品，除了早期台灣消費者熟知的洗髮沐浴產品，這回也帶進保養、美妝、香氛更多元的產品線。相信台灣的品牌愛好者、消費者肯定想關切回歸直營後，價格是否能更便宜？但經過7年時間，全球物價也不斷上漲，過去LUSH的販售洗髮、沐浴品項，售價也有調漲，但也有調降的部分，像是茶樹爽膚水100g過去售價639元，現在為400元。

以LUSH在亞洲市場中，包括台灣、香港、澳門、日本都是直營。台灣嵐舒指出，除了日本LUSH在當地有設廠、售價為亞洲最便宜外，台灣的售價會比香港還便宜。

台灣價格區間帶依產品類約為：沐浴露400元起至2,000元、面部保養：550元（潔面皂）～2,500元（美麗在望保濕霜）、洗髮皂430元、香氛：香水膏550元、黑標香水4,450元～8,900元。

時隔7年LUSH重返台灣，也帶進更多元商品。圖／摘自LUSH japan臉書
時隔7年LUSH重返台灣，也帶進更多元商品。圖／摘自LUSH japan臉書

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