漁業嘉年華推海鮮粽 網購買3千元抽鍋具

為提供消費者更多元的優質國產水產品，漁業署輔導農業科技研究院，號召漁會、產銷班、合作社、魚市場等產業團體，今天舉辦開賣記者會，推出多款生鮮水產禮盒、母親節禮盒及特色水產粽，於漁業嘉年華（買魚去）網購平台上架販售，單筆消費滿3000元還可抽鍋具。

漁業署表示，為了讓消費者見識國產水產品的不同風貌，本次媒合漁會及農會合作以優質國產農產品製作端午限定水產粽，例如貢寮區漁會「貢寮鮑粽」、彰化區漁會與梧棲區農會「鰻意粽」、茄萣區農會及福興鄉農會的「蒲燒虱目魚粽」、綠島區漁會的「黃鰭鮪魚粽」。

漁業署說，四款海味特色粽子，都可在漁業嘉年華仲夏端午海鮮購上預購，今年端午想吃粽，只要在家動動手指，就能吃到海味滿滿的特色水產粽，數量有限。

漁業署代理署長范美玲表示，這是她代理署長後參與的首場記者會，母親節及端午佳節即將到來，很開心看到產業團體推出應景的母親節禮盒及海味粽，尤其還有漁會及農會的合作，大家都一起努力，為水產品開創新價值。

漁業署表示，本次檔期除了海味粽，還有方便料理的三清產品及魚精、膠原蛋白吸凍飲等「喝的保養品」、一口即食烏魚子禮等，活動自即日起至6月30日止，活動期間全站免運費，單筆消費滿300元還可抽鍋具（限量150組），優惠組合數量有限，優惠資訊可上漁業嘉年華網站（https://www.gofish.com.tw/ ）查詢。