香麻又開胃！金子半之助「麻婆豆腐系列」登場
來自日本的天丼「金子半之助」，因應母親節到來，特別跨海攜手日本電視冠軍職人品牌「成都正宗擔々麺つじ田」，以特製的日式中華料理「麻婆豆腐」為素材，推出「麻婆雙饗丼」、「麻婆天丼」、「稻庭風麻婆烏龍麵定食」、「麻婆野菜天丼」等多款香麻帶勁的特色料理，讓麻婆豆腐與炸物交織成華麗的享受。同時金子半之助還會限時推出母親節雙人套餐，不僅現省149元，還可再加贈「鳳尾蝦」1份。
「麻婆豆腐」是許多日本人最喜愛的中華料理。此次金子半之助所推出的麻婆豆腐系列，關鍵之處正是つじ田創辦人辻田雄大社長選用精製拉麵高湯，搭配上獨家甜麵醬、特製麻辣油，還有豆豉、蒜泥、花椒、國產豬絞肉等配料，並且加入邊長0.8公分的特製豆腐丁，特製而成的「麻婆豆腐」。再藉由麻婆豆腐與金子半之助經典料理之間的組合，堆疊出中日交融的辛香滋味。
「麻婆雙饗丼」同時結合酥脆天婦羅與麻婆豆腐的特色，民眾可以先將蘸著秘傳醬汁的天婦羅浸入麻婆豆腐醬汁內，吸附香麻辣油後再細細品嚐，享受香麻充腦的爽快感。丼飯上搭配的半熟玉子，戳破後也可增添整體滑順風味，口感再升級，每份369元。
「麻婆天丼」則是以經典天丼為基礎，除了可以品嚐到鳳尾蝦、干貝、魷魚海鮮炸、青龍、海苔、蓮藕等天婦羅的原味，隨餐搭配的麻婆豆腐可當作沾醬也可作為拌醬，為天丼帶來全新樂趣，每份369元。針對喜愛麵點的民眾，同時還有以稻庭風烏龍麵搭配麻婆豆腐的「稻庭風麻婆烏龍麵食」，可以享受滑順剔透的烏龍麵與辛辣醬汁相佐的順口滋味，每套459元。另外還有限定於林口三井店、台中港三井店、台南三井店販售的「麻婆野菜天丼」，每套299元。
為歡慶母親節，5月5日至5月29日期間，金子半之助限時推出「辣媽萬歲雙人套餐」，內含江戶前天丼1碗、麻婆雙饗丼1碗、特製海菜味噌湯2碗以及特調氣泡飲2杯與舞菇天婦羅1份，原價1,129元，優惠價980元。5月6日至8日期間，與媽媽同行並點購辣媽萬歲雙人套餐，再贈送價值99元的「鳳尾蝦」1份。
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