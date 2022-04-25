日本威士忌王者山崎50年初版 將登香港邦瀚斯五月拍賣

被藏家稱為「日本威士忌之王」的初版山崎50年，將登2022年5月20日，香港邦瀚斯「珍稀葡萄酒及威士忌」拍賣會，估價為350萬港元起。山崎50年初版是該酒廠陳年第二久的出品，僅次於出產100瓶、且在2020年邦瀚斯拍賣會創下620萬港元單瓶日本威士忌紀錄之山崎55年初版。此次五月拍賣，山崎55年亦將再度登場，連同一小瓶50毫升酒組合上拍，估價為400萬港元起。

由實業家鳥井信治郎於1923年創建的山崎蒸溜所，是日本第一家商業威士忌酒廠。山崎50年總共推出過三個版本，初版於2005年裝瓶，第二版及第三版則分別於2007年、2011年裝瓶。山崎50年於2005年首度生產，是當時著名山崎蒸溜所生產過陳年最久之頂級佳釀。初版只有50瓶，其中大部分早已落於日本當地威士忌酒吧，市場上已碩果僅存至不到十餘瓶。2018年及19年，山崎50年初版因先後兩度刷新世界拍賣紀錄而聲名大噪，本次是否能再創佳績，相當受到各方矚目。

除了日本威士忌，此次拍賣還薈萃中西，帶來亞洲首屈一指的威士忌藏家Aaron Chan先生之頂級蘇格蘭威士忌私人珍藏。2015年，Aaron於香港創立Club Qing酒吧，專營日本威士忌及各式珍稀蘇格蘭威士忌陳釀，成為亞洲區品味威士忌之著名地標。此次，他將獻出其私人珍藏220多件套之蘇格蘭威士忌，堪稱拍賣會史上最兼收並蓄的蘇格蘭威士忌收藏之一，亮點包括Bowmore具代表性的作品之一1955陶瓶裝，只生產了100支半瓶裝；義大利傳奇裝瓶商森莫路尼（Samaroli）出品之雪莉木桶威士忌珍稀極品Tormore Samaroli-1966，以及堪稱歷來最優秀之Laphroaig的Laphroaig Osteria Apostoli-1970-#4367。

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