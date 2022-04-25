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「全盈+PAY」正式上線 跨通路累積全家點數 年底前註冊享5好康

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全盈+PAY特別邀請百萬YouTuber滴妹（都冠伶）擔任產品代言人，充分傳遞親切、友善與活潑的調性，帶頭使用全盈+PAY開啟便利支付的每一天。圖／全盈支付提供
全盈+PAY特別邀請百萬YouTuber滴妹（都冠伶）擔任產品代言人，充分傳遞親切、友善與活潑的調性，帶頭使用全盈+PAY開啟便利支付的每一天。圖／全盈支付提供

又有一家電子支付上線了！由全家便利商店玉山銀行、PChome集團之拍付國際公司三方策略合作的專營電子支付機構「全盈支付」與其電支產品「全盈+PAY」今日正式開業上線，首創「多元平台嵌入式支付金融科技」，以使用場景為出發，現在已經有在使用全家官方App的消費者，只要點入App內的「全盈+PAY」，即可立刻升級全盈+PA會員，除了可於全台數十家連鎖通路、超過萬個店點進行支付，更可享受點數跨通路累兌、繳費、好友轉帳、微金融服務等多樣化的支付、金融功能，不用另外下載App，就能即刻升級享受更全面的便利服務。

歡慶全盈+PAY上線，推出5大好康回饋會員，即日起至12月31日，註冊或升級為全盈+PAY會員即贈限量Let’s Café中杯經典美式乙杯，推薦1位好友成功註冊成為全盈會員，再贈限量Let’s Café中杯經典拿鐵乙杯；除了於所有通路消費都能累積全家點數，即日起至12月31日於全家消費使用全盈+PAY還有點數加倍送；自5月4日起，每週六全家App隨買跨店取不定期推出全盈+PAY隱藏版優惠，首波推出林鳳營鮮奶買3大送3小、FamilyMart Collection潔膚濕巾買1送1優惠活動。另外，6～12月，每月1號於全家App上使用全盈+PAY支付，即可享隨買跨店取Let’s Café中杯拿鐵買3送3的限定優惠。

除了全家App，全盈+PAY首波也同步進駐全台最大智慧社區管理平台「智生活」App，除了整合「支付功能」，更可提供目前全台6,000個社區、195萬用戶更完整的社區生活服務，像是訂購家電清洗等，預計下半年還可用來繳付管理費、網路費，同樣都能累積全家會員點數。即日起至12月31日，透過智生活App加入全盈+PAY的消費者，也能獲得全家匠土司的原味覺土司乙份，限量2萬份。

全盈+PAY首創「多元平台嵌入式支付金融科技」，從全家官方App及智生活App內就能註冊使用。記者黃筱晴／攝影
全盈+PAY首創「多元平台嵌入式支付金融科技」，從全家官方App及智生活App內就能註冊使用。記者黃筱晴／攝影
即日起消費者只要透過全家官方App及智生活App，即可註冊或升級成為全盈+PAY會員，即刻享有完整電支功能，且每筆消費皆可累積全家點數。圖／全盈支付提供
即日起消費者只要透過全家官方App及智生活App，即可註冊或升級成為全盈+PAY會員，即刻享有完整電支功能，且每筆消費皆可累積全家點數。圖／全盈支付提供
歡慶全盈+PAY上線，推出5大好康回饋會員，咖啡、點數、隱藏版優惠大方送。圖／全盈支付提供
歡慶全盈+PAY上線，推出5大好康回饋會員，咖啡、點數、隱藏版優惠大方送。圖／全盈支付提供

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