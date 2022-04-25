「全盈+PAY」正式上線 跨通路累積全家點數 年底前註冊享5好康

又有一家電子支付上線了！由全家便利商店、玉山銀行、PChome集團之拍付國際公司三方策略合作的專營電子支付機構「全盈支付」與其電支產品「全盈+PAY」今日正式開業上線，首創「多元平台嵌入式支付金融科技」，以使用場景為出發，現在已經有在使用全家官方App的消費者，只要點入App內的「全盈+PAY」，即可立刻升級全盈+PA會員，除了可於全台數十家連鎖通路、超過萬個店點進行支付，更可享受點數跨通路累兌、繳費、好友轉帳、微金融服務等多樣化的支付、金融功能，不用另外下載App，就能即刻升級享受更全面的便利服務。

歡慶全盈+PAY上線，推出5大好康回饋會員，即日起至12月31日，註冊或升級為全盈+PAY會員即贈限量Let’s Café中杯經典美式乙杯，推薦1位好友成功註冊成為全盈會員，再贈限量Let’s Café中杯經典拿鐵乙杯；除了於所有通路消費都能累積全家點數，即日起至12月31日於全家消費使用全盈+PAY還有點數加倍送；自5月4日起，每週六全家App隨買跨店取不定期推出全盈+PAY隱藏版優惠，首波推出林鳳營鮮奶買3大送3小、FamilyMart Collection潔膚濕巾買1送1優惠活動。另外，6～12月，每月1號於全家App上使用全盈+PAY支付，即可享隨買跨店取Let’s Café中杯拿鐵買3送3的限定優惠。