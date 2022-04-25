昇恆昌宅配網藍勾勾無預警消失 求助臉書無回應

新冠肺炎本土疫情升溫，至昨（24）日已連續10天單日破千例，酒精、口罩及居家快篩試劑仍是家裡必備的防疫物資，不過常常去現場時發現缺貨而白跑一，這時就可利用超商App鎖定數量，或是LINE熱點搜尋相關資訊，相當方便。《聯合新聞網》就帶你操作一次這些App。

2022-04-25 09:50