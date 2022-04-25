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昇恆昌宅配網藍勾勾無預警消失 求助臉書無回應

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
昇恆昌宅配網不明原因遭臉書關站，呼籲消費者勿信類似名稱的詐騙廣告與粉絲專頁。圖／業者提供
昇恆昌宅配網不明原因遭臉書關站，呼籲消費者勿信類似名稱的詐騙廣告與粉絲專頁。圖／業者提供

母親節將近，各大百貨門市以及電商通路紛紛推出優惠搶客，期待透過優惠提升業績，受疫情影響甚鉅的免稅業者昇恆昌，旗下電商通路「昇恆昌宅配網」官方臉書粉絲專頁近日遭臉書無預警關閉，網路上卻充斥「昇恆昌宅配到家Ever Rich to Home」、「昇恆昌代購」許多類似名稱的假粉絲專頁混淆視聽，造成消費者權益受損。

擁有藍勾勾官方認證的昇恆昌宅配網無奈表示，疫情下求生已是處境艱難，官方臉書又在母親節重要優惠活動檔期被迫關站，40萬粉絲憑空蒸發無疑是雪上加霜。

昇恆昌表示，不明原因遭臉書關站，積極求助臉書卻遲遲未獲得官方回應，特此呼籲喜愛與支持宅配網的消費者，詐騙廣告與粉絲專頁滿天飛，切勿相信假冒「昇恆昌宅配網」名稱的任何粉絲專頁，最新消息請關注昇恆昌宅配網官方LINE帳號，切勿受騙上當。

電商 疫情 母親節 臉書 LINE

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