現賺12990元！住晶華送「三星M53」手機 再享房型升等

住飯店送手機！配合三星新款手機上市，台北晶華酒店推出「晶華機＋酒自由行」住宿方案，入住即贈送價值12,990元的「Samsung Galaxy M53 5G」手機1支，另外還可享早餐買1送1、免費房型升等等禮遇優惠，雙人入住價9,999元起。

「晶華機＋酒自由行」所贈送的「Galaxy M53 5G」乃是台灣三星最新推出的機型，手機搭載6.7吋Super AMOLED Plus O極限全螢幕以及5,000mAh電池，同時擁有128GB ROM和8GB RAM，更可支援Micro SD額外擴充容量至1TB。Galaxy M53 5G同時也內建4+1顆鏡頭，其中包括1億800萬主鏡頭，單機建議售價12,990元。