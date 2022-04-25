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現賺12990元！住晶華送「三星M53」手機 再享房型升等

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
晶華酒店推出「機＋酒」住宿優惠方案。圖／晶華酒店提供
晶華酒店推出「機＋酒」住宿優惠方案。圖／晶華酒店提供

住飯店送手機！配合三星新款手機上市，台北晶華酒店推出「晶華機＋酒自由行」住宿方案，入住即贈送價值12,990元的「Samsung Galaxy M53 5G」手機1支，另外還可享早餐買1送1、免費房型升等等禮遇優惠，雙人入住價9,999元起。

「晶華機＋酒自由行」所贈送的「Galaxy M53 5G」乃是台灣三星最新推出的機型，手機搭載6.7吋Super AMOLED Plus O極限全螢幕以及5,000mAh電池，同時擁有128GB ROM和8GB RAM，更可支援Micro SD額外擴充容量至1TB。Galaxy M53 5G同時也內建4+1顆鏡頭，其中包括1億800萬主鏡頭，單機建議售價12,990元。

晶華機＋酒自由行方案中，雙人可入住12坪精緻客房，並獲贈Samsung Galaxy M53 5G手機1隻，每房每晚9,999元起，適用於5月6日後入住。房客同時可享自助式早餐買1送1的優惠，週一至週四入住，還可享房型免費升等。針對外縣市房客，訂房加購高鐵車票，也可享車票65折起的優惠。方案數量有限，售完為止。

晶華機＋酒自由行住宿方案，入住即贈送價值12,990元的「Samsung Galaxy M53 5G」手機1支。圖／晶華酒店提供
晶華機＋酒自由行住宿方案，入住即贈送價值12,990元的「Samsung Galaxy M53 5G」手機1支。圖／晶華酒店提供

自由行 早餐 房客

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