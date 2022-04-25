SOGO母親節購物攻略：「防疫」「居家」好物必備

今年物價飛漲，精打細算一族當然要懂的趁百貨優惠大檔採購所需。遠東SOGO百貨台北店（忠孝館、復興館、敦化館)母親節檔期於4月26日起至5月8日推出，除了全館各業種推出買千送百，適逢SOGO 35周年，集結各品牌強勢推出上百款店長嚴選ONLY SOGO商品。為了讓消費者更方便選購，SOGO自營電商istore與實體百貨同步優惠，精選商品滿5,000元現折400元。因應防疫生活需求，今年母親節自用送禮，尤其以數款話題「防疫神器」，以及讓居家時間更「安心舒適家用好物」為亮點。

忠孝館集結全館品牌推出上百款Only SOGO精選組合，4月26日起至4月29日首四日限日限量驚爆優惠商品最低2.1折起，打開DM第一頁瞄準店長嚴選，肯定折扣力道最有感。精品買氣夯，台北三館也備齊貨量齊全的國際精品滿足需求；美妝保養屬日常消耗品，趁這檔添購當季保養、美妝新品與療癒感十足的香氛最划算。

口罩不離身、居家防疫、外出保持社交距離的防疫生活持續進行中，無論自用或送禮給媽媽，都與防疫、健康息息相關。除了空氣清淨機等環境家電，像是LG、Panasonic蒸氣電子衣櫥，可以為外出衣物除菌消毒還能去除異味，是目前話題上的熱門家電。在家時間長，任何能讓居家生活變得更舒適有質感的都是消費者優先選購的項目，無論是宅家自煮最安心的廚房好幫手；幫助身心靈紓壓放鬆的按摩新品或是舒適好入眠的寢具；希望媽媽永遠健康有元氣，送給運動媽咪戶外登山用品或是運動裝備也是好選擇；母親節聚餐，除了必備的蛋糕讓媽媽甜入心之外，活力養生食品也是推薦禮品。

SOGO App慶祝百萬會員再加碼抽「賓士全新智能電動休旅」，憑SOGO App單筆消費滿3,500元即可參加抽獎。下載SOGO App還可獲得母親節800元折價券(忠孝館4張100元＋復興館3張100元＋敦化館1張100元)，一手掌握各館優惠。

【SOGO 4/26～5/8滿額送】（當日累計滿額、可累贈）

忠孝館、復興館、敦化館｜化妝品/香水/香氛/男士保養→滿5,000元送400元電子抵用券

忠孝館、復興館｜男女服飾/鞋/休閒運動/鍋具/寢具床墊→滿5,000元送400元電子抵用券

忠孝館、復興館｜大家電→滿10,000元送500元電子抵用券、小家電→滿5,000元送400元電子抵用券

敦化館｜2-4F女裝/B1珠寶飾品/5F寢具生活雜貨→滿5,000元送400元電子抵用券

忠孝館、復興館、敦化館｜指定精品/時尚名品/珠寶→滿20,000元送2,000元電子抵用券

復興館、敦化館｜4/26～5/1指定精品/珠寶→滿30,000元送1,500元電子抵用券