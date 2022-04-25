疫情來勢洶洶 百貨「店外取貨」「外帶優惠」再度復出

此時正值百貨上半年最需要衝刺的母親節檔期，但隨著本土疫情升溫確診病例逐日攀升，實體百貨首當其衝，百貨來客大減3成，人口密集的台北百貨情況更凸顯，不少餐廳空桌率頗高，百貨、品牌紛紛想辦法自救，SOGO在疫情第一年推出的店外取貨「安心快取站」將重出江湖，遠百免下車取貨服務「速利便」再度啟動，新光三越「安心快取BAR」近期也將復甦。針對餐飲來客減少，百貨也開始推出美食外帶優惠，救餐飲業績。

SOGO指出，母親節檔期遭逢疫情確診升溫，來客短少3成。為了讓消費者有更安心購物空間，防疫清潔頻率也拉高到每晚打烊後全館大消毒。2020年疫情第一年推出的店外取貨也將復出，4月26日起全台各店設置「安心快取站」，另外也有SOGO線上購istore與實體百貨同享母親節優惠，讓民眾購物有多元消費取貨管道。

另外，SOGO集結全台多達百家餐廳推出外帶優惠，即日起至5月8日使用foodpanda美食外送平台訂購指定餐廳品牌外送，單筆消費滿250元起現折75元優惠。忠孝館餐廳外帶單筆滿3千元送3百元餐廳抵用券與康乃馨一朵；復興館餐廳外帶滿3千元送3百元品牌優惠券，防疫外帶餐享8.5折優惠；敦化館指定餐廳外帶滿1千元送1百元抵用券；天母店5月7日、5月8日兩天限定，於8樓餐廳外帶、內用，購買指定母親節套餐（四人以上），即送紅酒一瓶，限量100瓶。

新光三越台北信義新天地母親節獨家推出10家以上餐廳外帶優惠，包含A9 PACKIE銀杏川菜酒館外帶享8.8折、A4黑毛屋本家外帶自取8.8折，A8添好運全品項外帶自取8.8折等。另有母親節套餐最低4.9折起，包括A9紅豆食府母親節外帶6人套餐 原價14,460元，特價7,080元。A9欣葉台菜推出六人精緻餐原價6,677元，特價6,070元；A9兩班家推出母親節外帶A+B套餐，凡來店外帶點購紅區+綠區商品各1項，即可享有組合優惠8.5折優惠。