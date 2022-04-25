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心肺零負擔！iNO太空人律動機 陪媽媽踏出健康第一步

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
iNO太空人律動機陪你一同慶祝母親節。圖╱有你共創數位提供
iNO太空人律動機陪你一同慶祝母親節。圖╱有你共創數位提供

隨著歲數增長、體力下降，對於肌力不足、膝蓋腳踝無力的長輩來說，適合的運動選擇卻愈來愈少。長期深耕銀髮族健康品牌的 iNO耗資千萬研發的「太空人律動機」，透過每分鐘600下的穩定上下律動刺激活絡全身，達到運動效果。家中擺一台，站上去就能立刻開始動一動，除了打破時間和空間的限制外，更可以讓長輩遠離跌倒的風險。

iNO太空人律動機體積迷你，可以放置在家中各個角落，透過藍牙遙控器操作，就能輕鬆切換3種智能模式和7種不同頻率。此外，iNO太空人律動機還擁有市面唯一的溫和智能模式，從6歲到90歲都能安心使用，更透過最頂級的精密模組，採用「32個金屬軸承」的專利認證，打造最穩定、安全、耐用的運動器材。

iNO太空人律動機在母親節更是推出限定新色「輕盈粉」，優雅粉色搭配柔和皮質表面，為家中擺設增添一絲柔和氣息。有.設計歡慶母親節，限時優惠價17,800元（全站下單再享最高現折600元）詳情商品資訊請見有.設計u.Design網站查詢

母親節限定新色「輕盈粉」上市。圖╱有你共創數位提供
母親節限定新色「輕盈粉」上市。圖╱有你共創數位提供

太空人 母親節

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