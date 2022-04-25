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愛妻必備！Panasonic桌上型洗碗機登台 精巧省力省空間

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Panasonic愛妻1號自動洗碗機小體積大容量，單次可放最多6人份餐具。記者李政龍／攝影
Panasonic愛妻1號自動洗碗機小體積大容量，單次可放最多6人份餐具。記者李政龍／攝影

疫情之下，讓許多民眾紛紛追求更加潔淨舒適的居家空間，透過各種清潔家電、視聽娛樂設備的輔助，讓人長時間待在家也不煩悶。針對民眾需求，Panasonic推出一系列春季新品，包括愛妻1號自動洗碗機、無線吸塵器、OLED大電視，以及最新6枚刃電鬍刀，打造質感潔淨新生活。

惱人的洗碗工作耗時費力，加上疫情時期在家料理的頻率變高，想要減輕家事麻煩，首推Panasonic愛妻1號自動洗碗機，全機以80℃高溫搭配360°高壓噴射水柱洗淨，洗淨後更採用獨立熱循環烘乾，避免悶濕生黴與異味，經SGS測試有效除菌99.99%。而6人份小體積，也讓民眾不用重新裝修廚房，櫥櫃上或水槽旁就能靈活擺放。

根據統計，民眾使用吸塵器最大困擾就是吸頭毛髮纏結，Panasonic日本製無線吸塵器升級獨家不卡毛雙錐吸頭設計，搭配高密度的刷毛，讓毛髮順利吸入不易纏在吸頭滾筒上，還有獨家搭載的「微塵感知」與「負離子除菌科技」，清掃同時除菌，還可從機身上的燈號立刻辨識空氣品質，再加上「多重過濾系統」，除塵濾淨更徹底。

想要在家享受劇院級影音體驗，Panasonic全新推出77吋OLED電視，承襲日本技術於台灣製造新，獨家真‧自然6原色技術，可以呈現多達10億種色彩，透過最新好萊塢HCX Pro AI影像晶片，更可自動調校提供觀影最佳化的色彩、對比和清晰度；內建Dolby Atmos杜比全景聲，搭配天空聲道揚聲器、全新側面揚聲器與智慧晶片，完美打造沉浸式視聽體驗。針對遊戲玩家，今年更推出全新「遊戲控制板」，玩家可將遊戲時常用設定直接顯示於畫面，量身打造專屬個人的順暢遊戲體驗。

愛妻愛家的男人，也要懂得投資自己的外表。Panasonic全新日本製6枚刃旗艦級電鬍刀，搭載最新6枚刃系統，3種不同刀刃為刮鬍層層把關；新密著5D浮動刀頭可全曲面的服貼臉型，刀片也能依臉型擺動調整，減輕肌膚刺激，實現刮鬍極淨與舒適的雙重享受，加上極速線性馬達與AI感知科技，刮除濃密鬍鬚高效精準。

Panasonic首度推出77吋OLED電視，承襲日本技術於台灣製造，獨家真‧自然6原色技術，可以呈現多達10億種色彩。記者李政龍／攝影
Panasonic首度推出77吋OLED電視，承襲日本技術於台灣製造，獨家真‧自然6原色技術，可以呈現多達10億種色彩。記者李政龍／攝影
全新Panasonic日本製6枚刃旗艦級電鬍刀，連百萬Youtuber蔡阿嘎都愛不釋手。圖／Panasonic提供
全新Panasonic日本製6枚刃旗艦級電鬍刀，連百萬Youtuber蔡阿嘎都愛不釋手。圖／Panasonic提供
Panasonic全新日本製6枚刃旗艦級電鬍刀，最新6枚刃系統搭配新密著5D浮動刀頭，實現刮鬍極淨與舒適的雙重享受。記者李政龍／攝影
Panasonic全新日本製6枚刃旗艦級電鬍刀，最新6枚刃系統搭配新密著5D浮動刀頭，實現刮鬍極淨與舒適的雙重享受。記者李政龍／攝影
台灣松下銷售公司家電營業總經理張天來現身Panasonic春季新品發表會，宣告打造質感、潔淨居家生活的美好提案。圖／Panasonic提供
台灣松下銷售公司家電營業總經理張天來現身Panasonic春季新品發表會，宣告打造質感、潔淨居家生活的美好提案。圖／Panasonic提供
Panasonic發表春季新品系列，主推愛妻1號自動洗碗機、無線吸塵器、OLED大電視，以及最新6枚刃電鬍刀，打造質感潔淨新生活。記者李政龍／攝影
Panasonic發表春季新品系列，主推愛妻1號自動洗碗機、無線吸塵器、OLED大電視，以及最新6枚刃電鬍刀，打造質感潔淨新生活。記者李政龍／攝影
Panasonic日本製無線吸塵器重量超輕巧，更升級獨家不卡毛雙錐吸頭設計。記者李政龍／攝影
Panasonic日本製無線吸塵器重量超輕巧，更升級獨家不卡毛雙錐吸頭設計。記者李政龍／攝影
Panasonic春季新品首推愛妻1號自動洗碗機，擁有簡約時尚的精巧外觀與智慧觸控式面板。記者李政龍／攝影
Panasonic春季新品首推愛妻1號自動洗碗機，擁有簡約時尚的精巧外觀與智慧觸控式面板。記者李政龍／攝影

日本 疫情

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