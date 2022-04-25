姐就是優雅本身！茱莉安摩爾搶先拎BV新總監設計包款

義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）二月份時發表秋冬系列，揭露了新任創意總監Matthieu Blazy的作品，滿足眾多時尚迷的好奇心。當時出現在秀上的Kalimero編織包款，可說是Matthieu上任後打造的第一款代表包款，以手工編織、無任何車縫線的高超工藝技術製成，搭配獨一無二的背帶方式，象徵著BV新時代的來臨。

最近正逢威尼斯雙年展，BV也特別在這個藝術盛會日程中舉行了晚宴，其中女星茱莉安摩爾也是嘉賓之一，她在活動中以帥氣性感的黑色西裝造型搭配紅色的Kalimero編織包，讓包款成為整體造型的最大亮點，優雅中帶著由工藝注入的經典氛圍。此外，在她近日另一組私服穿搭照中，也可以看到她肩背奶油黃的Kalimero編織包，在一身黑的牛仔褲造形中更顯率性迷人。