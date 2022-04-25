快訊

中央5月1日才上線北巿等不及 確診簡訊自主通報系統今上路

iPad Air 5全面開賣、這版本下周就能到貨當母親節禮物

萬元有找！Ferragamo永續材質墨鏡 果凍質感超可愛

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
夏日永續材質墨鏡迷你系列（明亮粉），9,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
夏日永續材質墨鏡迷你系列（明亮粉），9,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供

夏季氣息越來越濃，艷陽天就是會讓人想戴上墨鏡，保護雙眼之餘又能增添造型變化，幾乎已經是出門不可或缺的配件之一。Salvatore Ferragamo本季打造全新的墨鏡系列，以永續材質響應環保時尚概念，多種顏色的透明外觀展現清新沁涼感，也有一股重返80年代的大膽俏皮風格。

Salvatore Ferragamo新推出的永續材質墨鏡迷你系列，採用植物性複合材質打造，由回收再利用的木材和農業活動產生的餘料製成，大幅度地減少生產過程中對環境的影響。放大的鏡框設計流露中性氣息，極輕的粗框鏡架內側印有Ferragamo字母logo，鏡腳上則展示了華麗的Gancini符碼細節，不同角度都具備品牌辨識度。共提供亮粉色、草綠色、淡藍色和檸檬黃等7種透明色調款式，靈感來自Ferragamo經典的彩虹鞋，透視質感宛如把水果口味的果凍或冰塊穿戴上身。

除了墨鏡本身由環保材質打造，此系列的收納盒也由50%的再生材質製成。萬元有找的售價，是品牌墨鏡商品中較親民的代表，也很適合作為入門款單品，即日起在全球 Ferragamo專門店和官方網站發售。

極輕的粗框鏡架內側印有Ferragamo字母logo，鏡腳上則展示了華麗的Gancini符碼細節。圖／Salvatore Ferragamo提供
極輕的粗框鏡架內側印有Ferragamo字母logo，鏡腳上則展示了華麗的Gancini符碼細節。圖／Salvatore Ferragamo提供
夏日永續材質墨鏡迷你系列（極地灰），9,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
夏日永續材質墨鏡迷你系列（極地灰），9,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
極輕的粗框鏡架內側印有Ferragamo字母logo，鏡腳上則展示了華麗的Gancini符碼細節。圖／Salvatore Ferragamo提供
極輕的粗框鏡架內側印有Ferragamo字母logo，鏡腳上則展示了華麗的Gancini符碼細節。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo新推出永續材質墨鏡迷你系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo新推出永續材質墨鏡迷你系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
夏日永續材質墨鏡迷你系列（檸檬黃），9,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
夏日永續材質墨鏡迷你系列（檸檬黃），9,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
夏日永續材質墨鏡迷你系列（香橙橘），9,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
夏日永續材質墨鏡迷你系列（香橙橘），9,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
夏日永續材質墨鏡迷你系列（咖啡棕），9,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
夏日永續材質墨鏡迷你系列（咖啡棕），9,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
夏日永續材質墨鏡迷你系列（苔蘚綠），9,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
夏日永續材質墨鏡迷你系列（苔蘚綠），9,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
夏日永續材質墨鏡迷你系列（天空藍），9,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
夏日永續材質墨鏡迷你系列（天空藍），9,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
夏日永續材質墨鏡迷你系列（極地灰），9,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
夏日永續材質墨鏡迷你系列（極地灰），9,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
除了墨鏡本身由環保材質打造，此系列的收納盒也由50%的再生材質製成。圖／Salvatore Ferragamo提供
除了墨鏡本身由環保材質打造，此系列的收納盒也由50%的再生材質製成。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo新推出永續材質墨鏡迷你系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo新推出永續材質墨鏡迷你系列。圖／Salvatore Ferragamo提供

品牌

延伸閱讀

預購85折起！PABLO、創盛號「母親節蛋糕」粉嫩上市

桃園婦摔車濺血一地 休假「救護好手」熱心助送醫

40多名學生同時轉學 板橋新埔國中教師被控霸凌學生

北韓試射「怪物飛彈」官宣片 金正恩皮衣墨鏡亮相

相關新聞

2022德國iF設計大獎 李家齊勢不可當勇奪大獎榮譽

世界四大設計獎之一的德國 iF 設計大獎（iF DESIGN AWARD），自1954 年創辦至今已擁有超過60 年的悠久歷史，在國際間具有指標性及前瞻性。

天地一方靜 樂享優閒情

一間房、四口人、五層樓，還有無限明朗的陽光與蒼翠的綠意，要如何將這間位於嘉義的獨棟別墅做最合理的空間規劃，好讓每一位居住在其中的家庭成員都能享有理想的舒適生活，便是深度設計必須面對的嚴苛考驗。

現代工業風翻新既定印象 粗獷中更顯雅緻

傳統工業風以粗獷、冷硬聞名，鏽蝕鐵件、外露管線、斑駁牆面或粗胚混凝土都是特色之一。

限時5天！7-ELEVEN「勞動節」優惠 全店最低6.5折起

疫情不斷升溫，讓每天要出門的上班族心情超緊繃，7-ELEVEN應援上班族，推出「勞動節經濟日」優惠，自4月29日起限時5...

與山共舞的居所 Roofs in Taipei

擷取室外絕佳的景致，並融入室內中，設計團隊將其對在地人文、居者生活軌跡等多面向的縝密觀察進行梳理，構築出恰如其分的宜居空間，展演日常的點滴。

萬元有找！Ferragamo永續材質墨鏡 果凍質感超可愛

夏季氣息越來越濃，艷陽天就是會讓人想戴上墨鏡，保護雙眼之餘又能增添造型變化，幾乎已經是出門不可或缺的配件之一。Salva...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。