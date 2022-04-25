萬元有找！Ferragamo永續材質墨鏡 果凍質感超可愛
夏季氣息越來越濃，艷陽天就是會讓人想戴上墨鏡，保護雙眼之餘又能增添造型變化，幾乎已經是出門不可或缺的配件之一。Salvatore Ferragamo本季打造全新的墨鏡系列，以永續材質響應環保時尚概念，多種顏色的透明外觀展現清新沁涼感，也有一股重返80年代的大膽俏皮風格。
Salvatore Ferragamo新推出的永續材質墨鏡迷你系列，採用植物性複合材質打造，由回收再利用的木材和農業活動產生的餘料製成，大幅度地減少生產過程中對環境的影響。放大的鏡框設計流露中性氣息，極輕的粗框鏡架內側印有Ferragamo字母logo，鏡腳上則展示了華麗的Gancini符碼細節，不同角度都具備品牌辨識度。共提供亮粉色、草綠色、淡藍色和檸檬黃等7種透明色調款式，靈感來自Ferragamo經典的彩虹鞋，透視質感宛如把水果口味的果凍或冰塊穿戴上身。
除了墨鏡本身由環保材質打造，此系列的收納盒也由50%的再生材質製成。萬元有找的售價，是品牌墨鏡商品中較親民的代表，也很適合作為入門款單品，即日起在全球 Ferragamo專門店和官方網站發售。
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