絕世翡翠珠練領銜佳士得香港珠寶春拍 彩鑽白鑽競豔

佳士得（Christie’s）香港將於5月25日舉行瑰麗珠寶及翡翠首飾春季現場拍賣，共有超過170項精緻翡翠、璀璨有色及無色鑽石、瑰麗紅寶石、祖母綠和藍寶石，以及天然珍珠上拍，領銜拍品為一條非常難得罕見的天然翡翠珠項鍊，共33顆頂級帝王綠珠組成。精選拍品將於5月7日起至8日止巡至台北萬豪酒店博覽廳舉辦預展，採預約鑑賞制。

翡翠 珠鍊珍罕之處在於製作難度，原石材料必須滿綠純淨，不容許些 微裂痕，而且每顆珠子顏色、種質、水份都要高度匹配，才可打造一條頂級珠鍊。領銜的天然翡翠珠項鍊上33顆頂級帝王綠珠，每一顆都屬於玻璃種，無論任何角度都能看到通透綠光，直徑在12.3毫米至15.0毫 米之間，大尺寸稀有更顯霸氣 。