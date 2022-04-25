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絕世翡翠珠練領銜佳士得香港珠寶春拍 彩鑽白鑽競豔

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
佳士得香港春拍將於5月25日舉行瑰麗珠寶及翡翠首飾春季現場拍賣，精選拍品將於5月7日起至8日止巡至台北萬豪酒店博覽廳舉辦預展，採預約鑑賞制。圖／佳士得提供
佳士得香港春拍將於5月25日舉行瑰麗珠寶及翡翠首飾春季現場拍賣，精選拍品將於5月7日起至8日止巡至台北萬豪酒店博覽廳舉辦預展，採預約鑑賞制。圖／佳士得提供

佳士得（Christie’s）香港將於5月25日舉行瑰麗珠寶及翡翠首飾春季現場拍賣，共有超過170項精緻翡翠、璀璨有色及無色鑽石、瑰麗紅寶石、祖母綠和藍寶石，以及天然珍珠上拍，領銜拍品為一條非常難得罕見的天然翡翠珠項鍊，共33顆頂級帝王綠珠組成。精選拍品將於5月7日起至8日止巡至台北萬豪酒店博覽廳舉辦預展，採預約鑑賞制。

翡翠 珠鍊珍罕之處在於製作難度，原石材料必須滿綠純淨，不容許些 微裂痕，而且每顆珠子顏色、種質、水份都要高度匹配，才可打造一條頂級珠鍊。領銜的天然翡翠珠項鍊上33顆頂級帝王綠珠，每一顆都屬於玻璃種，無論任何角度都能看到通透綠光，直徑在12.3毫米至15.0毫 米之間，大尺寸稀有更顯霸氣 。

近年來自產量漸減的知名礦場、產量益發稀有的彩色寶石身價非凡。焦點拍品包括一枚超過5克拉的緬甸「鴿血紅」紅寶石、來自喀什米爾及緬甸的「皇家藍」藍寶石，以及來自哥倫比亞穆索（Muzo）礦場的祖母綠。藏家趨之若鶩的保值鑽石，則有一顆13.32克拉濃彩橙粉紅色VVS1鑽石戒指、來自鑽石大亨Moussaieff的3.06克拉艷彩藍色內無瑕鑽石戒指，以及7.33克拉濃彩橙粉紅色VS1鑽石戒指。另有36.15克拉的巨大裸鑽，為D色無瑕Type IIA等級鑽石。

領銜的天然翡翠珠項鍊，估價5,500萬港元起。圖／佳士得提供
領銜的天然翡翠珠項鍊，估價5,500萬港元起。圖／佳士得提供
美好年代9.22克拉喀什米爾天然藍寶石及5.25克拉D/IF Type IIA鑽石戒指，估價1,500萬港元起。圖／佳士得提供
美好年代9.22克拉喀什米爾天然藍寶石及5.25克拉D/IF Type IIA鑽石戒指，估價1,500萬港元起。圖／佳士得提供
13.32克拉濃彩橙粉紅色VVS1鑽石戒指估價2,800萬港元起。圖／佳士得提供
13.32克拉濃彩橙粉紅色VVS1鑽石戒指估價2,800萬港元起。圖／佳士得提供
7.33克拉濃彩橙粉紅色VS1鑽石戒指，估價1,200萬港元起。圖／佳士得提供
7.33克拉濃彩橙粉紅色VS1鑽石戒指，估價1,200萬港元起。圖／佳士得提供
6.04克拉緬甸天然「鴿血紅」紅寶石及鑽石戒指，估價2,600萬港元起。圖／佳士得提供
6.04克拉緬甸天然「鴿血紅」紅寶石及鑽石戒指，估價2,600萬港元起。圖／佳士得提供
Moussaieff設計3.06克拉艷彩藍色內無瑕鑽石戒指，估價4,000萬港元起。圖／佳士得提供
Moussaieff設計3.06克拉艷彩藍色內無瑕鑽石戒指，估價4,000萬港元起。圖／佳士得提供

鑽石 緬甸 哥倫比亞

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