霹靂迷集合！ 福隆沙雕藝術季「霹靂英雄」5月26日現身

福容大飯店宣布，2022福隆國際沙雕藝術季將推出「霹靂傳奇‧掌中天下」，從5月26日(四)到10月10日(一)，於福隆海水浴場正式開展，結合本土最經典IP「霹靂」打造三十六座霹靂沙雕，超過30位霹靂布袋戲人氣角色一一刻劃呈現，記者會也邀請到「素還真」本尊與霹靂英雄共同演出，也公布一系列好康活動還有早鳥優惠方案，就要跟全台民眾一起霹靂一夏！

記者會開場，就由霹靂英雄帶來精彩的開場表演，由操偶師舞弄著近100公分高的戲偶「麒麟星」與化身「蒼鷹」的Cosplay，搭配《魔吞十二宮》的主題影片及配樂，相互對招比試；緊接而來的是年初才剛上映的《素還真》，出動了「素還真」Cosplay與電影最終場景的「素還真-戰甲版」戲偶與「素還真-輕甲版」戲偶同台飆戲炫技，彷彿重現出電影中一人三化的經典武學！記者會上東北角管理處吳建志副處長表示「為了串連東北角夏季旅遊，也讓遊客能有更豐富的活動體驗，今天再次舉辦福隆生活節，打造沙灘音樂會、沙灘瑜珈、市集及自行車行程，要讓來到福隆的旅客都能玩得開心。」

福容福隆總經理戴瑞宏表示「今年與台灣本土最大的IP合作，搭配台灣最大連鎖飯店，以及全台最大沙雕展，可謂是強強聯手，台灣尚青！」，同時也宣布了一系列好康活動，除了沙雕展覽外，也將在7月、9月各舉辦一場沙雕霹靂英雄見面會活動，將邀請各路霹靂英雄齊聚福隆與大家共迎夏日時光。

福容飯店指出，展覽期間只要與沙雕拍照上傳「福容大飯店福隆」粉絲專頁，月月都將抽出一名幸運兒，能獲得價值10800元+10飯店住宿券等好禮！另外只要加入霹靂推出的【FAN好康】APP，就能參加沙雕心測活動，配對出你與哪座霹靂沙雕角色最相像，完成後還能獲得好禮及飯店優惠券；而東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處也將在活動期間每個周末，延續去年精神繼續舉辦福隆沙灘生活節第二屆，打造沙灘音樂會、創意市集、沙灘瑜珈、單車行的體驗行程，讓來到東北角的旅客能夠從早玩到晚，創造今夏最霹靂的東北角之旅。

福容飯店表示，2022福隆國際沙雕藝術季「霹靂傳奇‧掌中天下」，將台灣布袋戲文化融入沙雕藝術之中，本屆作品共計36座，其中包含了經典劇集人物《魔吞十二宮》系列，化身成「麒麟星」的「素還真」，劍指大地展現出神威赫赫的氣勢；或是戴上金獅面具的「亂世狂刀」，刀劈巨石的壯闊感；也可以走上「天虎令」的作品，與他一起御劍飛行，成為正道俠士的一份子！

本次作品更少不了在年初才上映的《素還真》電影場景，一進入到會場就能看到電影中的兩大Q版神獸「球尾麒麟」與「劍尾麒麟」在迎賓大道上與您相見歡，還有「素還真」在影中的一系列故事場景，讓您可以與師傅「八指麒麟」在樹下的愜意喝茶休息，或是體驗「素還真」懸絲診脈一診治百病的神技！而今年的主雕作品當然是第一男主角，8公尺高的「素還真」一人三化，展現其最知名的神技，化身三種不同型態造型，打敗最大反派拯救蒼生！36座霹靂沙雕作品，都讓參觀的旅客彷彿進入到霹靂英雄的傳奇世界之中，一窺經典傳奇人物的故事吧！

福容說，本次沙雕季將與KKday推出沙雕季早鳥優惠活動，4/25-5/20期間單人套票含門票及夏日冰沙只要150元；雙人套票包含兩張門票、沁涼冰沙與香脆爆米花只要350元，前100名購買還能再獲得KKday獨家野餐墊好禮。今年就來福隆打造最霹靂的夏日回憶，暢遊東北角再看沙雕曬太陽！

活動詳情請上福容大飯店福隆官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/

KKday購票網址：https://www.kkday.com/zh-tw/product/128605