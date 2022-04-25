後梳油頭超帥！千黛亞用灰色西裝穿出性感霸氣

新任「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）最近又推出新作，這次帶來的是HBO影集《高校十八禁》（Euphoria），日前在洛杉磯舉辦宣傳活動，她的一身西裝造型再次成為全場焦點，爆棚的帥氣時尚感非常搶眼。

在活動上千黛亞身穿Fear Of God的灰色西裝，搭配同色調的上衣和長褲，一身憂鬱冷調的極簡風格外引人注目，尤其後梳油頭打造出中性霸氣姿態，再加上與服裝同色調的尖頭紅底高跟鞋，巧妙注入性感味，可以說集帥氣火辣於一身。

千黛亞宣傳HBO影集《高校十八禁》，身穿Fear Of God的灰色西裝，搭配同色調的上衣和長褲，一身憂鬱冷調的極簡風格超時尚。圖／摘自twitter