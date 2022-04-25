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後梳油頭超帥！千黛亞用灰色西裝穿出性感霸氣
新任「蜘蛛女」千黛亞（Zendaya）最近又推出新作，這次帶來的是HBO影集《高校十八禁》（Euphoria），日前在洛杉磯舉辦宣傳活動，她的一身西裝造型再次成為全場焦點，爆棚的帥氣時尚感非常搶眼。
在活動上千黛亞身穿Fear Of God的灰色西裝，搭配同色調的上衣和長褲，一身憂鬱冷調的極簡風格外引人注目，尤其後梳油頭打造出中性霸氣姿態，再加上與服裝同色調的尖頭紅底高跟鞋，巧妙注入性感味，可以說集帥氣火辣於一身。
回顧千黛亞近期的造型剛好都是西裝，之前在奧斯卡會後派對中，她穿的是Sportmax的深色西裝，內搭紫色襯衫，雙排扣強調腰身的設計非常復古優雅。在Valentino秀上，她則是搶先穿上該場秀的桃紅主題色調西裝褲裝，以花朵裝飾細節點綴浪漫質感，披上大衣展現超強氣場。
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