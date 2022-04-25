蕾絲透視裝辣翻！Gigi Hadid慶27歲生日 紐約辦趴耍辣

時尚超模Gigi Hadid日前迎接27歲生日，在紐約舉行了慶祝派對。包括她的妹妹Bella Hadid、好友布蕾克萊芙莉（Blake Lively）、Emily Ratajkowski等人都到場，在場外狗仔的鏡頭捕捉下，也順便帶來精彩的穿搭秀。

壽星本人Gigi Hadid身穿澳洲品牌Dion Lee的白色蕾絲褲裝現身，馬甲搭喇叭褲再外套上曳地西裝外套，一身透視感設計辣翻天！布蕾克萊芙莉選擇以Sergio Hudson紫色貼身洋裝搭配紅色高跟鞋，極簡的造型也充分展現出她標誌性的健康美型姿態。Emily Ratajkowski螢光質感的紅色長洋裝上身挖空處理露出內裡的亮藍色布料，非常性感搶眼。