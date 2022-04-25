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蕾絲透視裝辣翻！Gigi Hadid慶27歲生日 紐約辦趴耍辣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Bella在IG發文祝福姊姊生日快樂，並配上許多可愛溫馨的合照。圖／摘自IG
Bella在IG發文祝福姊姊生日快樂，並配上許多可愛溫馨的合照。圖／摘自IG

時尚超模Gigi Hadid日前迎接27歲生日，在紐約舉行了慶祝派對。包括她的妹妹Bella Hadid、好友布蕾克萊芙莉（Blake Lively）、Emily Ratajkowski等人都到場，在場外狗仔的鏡頭捕捉下，也順便帶來精彩的穿搭秀。

壽星本人Gigi Hadid身穿澳洲品牌Dion Lee的白色蕾絲褲裝現身，馬甲搭喇叭褲再外套上曳地西裝外套，一身透視感設計辣翻天！布蕾克萊芙莉選擇以Sergio Hudson紫色貼身洋裝搭配紅色高跟鞋，極簡的造型也充分展現出她標誌性的健康美型姿態。Emily Ratajkowski螢光質感的紅色長洋裝上身挖空處理露出內裡的亮藍色布料，非常性感搶眼。

穿上西裝式背心配短裙與長靴的Bella，則是充分展現出Y2K時尚風格。她也在IG發文祝福姊姊：「祝姐姐生日快樂！謝謝你的出生，這樣我才能出生。感謝您成為最好的姐姐、媽媽、女兒和人類。 你每天都教導了我一些新事物，有時我只是微笑，因為我很幸運能成為你的小妹妹。我現在就坐在你旁邊，所以當你讀到這篇文章時不要覺得奇怪，我愛你。」其他像是設計師Donatella Versace、Jeremy Scott等人也都紛紛發文祝福Gigi生日快樂。

時尚超模Gigi Hadid日前迎接27歲生日，在紐約舉行了慶祝派對。。圖／達志影像、摘自IG
時尚超模Gigi Hadid日前迎接27歲生日，在紐約舉行了慶祝派對。。圖／達志影像、摘自IG
壽星本人Gigi Hadid身穿澳洲品牌Dion Lee的白色蕾絲褲裝現身，馬甲搭喇叭褲再外套上曳地西裝外套，一身透視感設計辣翻天！圖／達志影像
壽星本人Gigi Hadid身穿澳洲品牌Dion Lee的白色蕾絲褲裝現身，馬甲搭喇叭褲再外套上曳地西裝外套，一身透視感設計辣翻天！圖／達志影像
布蕾克萊芙莉選擇以Sergio Hudson紫色貼身洋裝搭配紅色高跟鞋，極簡的造型也充分展現出她標誌性的健康美型姿態。圖／摘自twitter
布蕾克萊芙莉選擇以Sergio Hudson紫色貼身洋裝搭配紅色高跟鞋，極簡的造型也充分展現出她標誌性的健康美型姿態。圖／摘自twitter
Bella在IG發文祝福姊姊生日快樂，並配上許多可愛溫馨的合照。圖／摘自IG
Bella在IG發文祝福姊姊生日快樂，並配上許多可愛溫馨的合照。圖／摘自IG
穿上西裝式背心配短裙與長靴的Bella，則是充分展現出Y2K時尚風格。圖／達志影像
穿上西裝式背心配短裙與長靴的Bella，則是充分展現出Y2K時尚風格。圖／達志影像
Emily Ratajkowski螢光質感的紅色長洋裝上身挖空處理露出內裡的亮藍色布料，非常性感搶眼。圖／摘自twitter
Emily Ratajkowski螢光質感的紅色長洋裝上身挖空處理露出內裡的亮藍色布料，非常性感搶眼。圖／摘自twitter

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