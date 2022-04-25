美聲零死角 Cleer新月高級智慧藍牙音響預購享優惠

對於講究生活品味的民眾來說，家中理所當然會需要一台好的音響，因為好的音樂可以給人帶來紓緩的環境、平靜的心靈，當美妙的旋律自音響中流瀉而出，帶給身心靈的幸福愉悅令人陶醉。

來自美國聖地牙哥的音響品牌Cleer，以數十年音頻行業經驗，專注於無線耳機和智能音響的研發，打造出性能與美學兼具的音訊產品「Cleer新月高級智慧藍牙音響」。音響內置8個40 mm全頻喇叭、2個84 mm低頻喇叭，結合特有的玻纖增強結構和拱形設計，能使聲場更加均勻寬廣，呈現高保真的音質；為應對不同的場域及使用情境，Cleer新月高級智慧藍牙音響有「立體聲加寬」、「3D環繞」、「房間填充」三種不同的聆聽模式，只需按鍵切換、快速便捷。此外，典雅時尚的新月外型還榮獲8項國際設計大獎。