限時5天！7-ELEVEN「勞動節」優惠 全店最低6.5折起

疫情不斷升溫，讓每天要出門的上班族心情超緊繃，7-ELEVEN應援上班族，推出「勞動節經濟日」優惠，自4月29日起限時5天，門市全店指定商品任選3件7.5折，CITY系列全品項任3件7折，搭配指定信用卡結帳，最低下殺6.5折起，母親節預購同享信用卡滿額折扣；OPEN POINT行動隨時取則推出CITY系列指定飲品51杯優惠組合價，CITY CAFE大杯美式咖啡5.1折開喝；全店集點攜手瑞士國鐵、羅技logitech推出快閃購/集點送活動，眾多實用配件小資上班族必收。

迎接週末五一勞動節連假，在家防疫也要好好犒賞自己一番，7-ELEVEN自4月29日起至5月3日止限時5天，全店指定商品任選2件7.9折、3件7.5折優惠（啤酒3件7.9折），包括甜點、飲料、零食、餅乾，以及下班後超紓壓的啤酒配炸雞等冷凍食品都能享優惠；民眾最愛的CITY全系列更祭出任3件7折優惠；單筆消費滿711元，搭配指定信用卡結帳立折100元，等於再享8.6折優惠，雙重折扣超有感。7-ELEVEN這次更特別將母親節預購納入信用卡滿額折扣活動中，還沒預定蛋糕、禮物的民眾別忘了趁優惠折扣下單一波。

本週7-ELEVEN另推出全店集點活動，自4月27日起推出「瑞士國鐵精品集點送」，包括超商限定牛皮兩用零錢包、牛皮短夾以及瑞士製造essence/Classic Metal系列腕錶，高質感單品讓小資族輕鬆打造簡約風格，最低399元起；另還有「瑞士羅技logitech精品集點送」，最潮「POP MOUSE無線藍牙滑鼠」以及簡約「MK470超薄無線鍵盤滑鼠組」，只要市價7.7折起就能輕易入手。超療癒萌主貓貓蟲咖波搶先登場，自4月29日起至7-ELEVEN門市消費不限金額，即可用99元加購「限量貓貓蟲咖波-雙面飲料提袋」，共推出咖波款及狗狗款兩款設計，雙面設計可翻袋轉換風格，可當出門便利小提袋，可愛設計兼具環保功能的療癒小物，粉絲必蒐。

習慣用線上寄杯的民眾，OPEN POINT行動隨時取同步推出「勞動節經濟日」優惠，自4月29日至5月3日連續5天，CITY系列指定飲品51杯優惠組合價，包含CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡2,400元，CITY CAFE大杯美式咖啡1,160元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶1,900元、CITY PRIMA精品美式咖啡2,734元、CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶999元，平均5折起優惠價，還可轉贈給同事、親友分享。而4月30日為「世界珍珠奶茶日」，OPEN POINT行動隨時取4月29、30日更加碼推出CITY PEARL黑糖珍珠撞奶6杯240元優惠，限定2萬組的，珍奶控別錯過。