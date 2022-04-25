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金鐘動畫改編「小兒子 沙發有黑洞！」傳遞愛與勇氣

聯合新聞網 / 聯合數位文創
小兒子阿甯咕班上唱出他們的志願。圖／AM創意提供
小兒子阿甯咕班上唱出他們的志願。圖／AM創意提供

改編駱以軍經典文學，曾獲金鐘獎最佳動畫的小兒子音樂劇「沙發有黑洞！」二度登上大舞台！由音樂總監黃韻玲、劇場鬼才導演吳維緯以及「通靈少女」編劇林孟寰聯手打造，結合家庭日常與孩子的異想世界作品。

「沙發有黑洞！」運用小孩視角呈現普世共鳴的成長煩惱：對未來的迷惘、對自我的認同⋯⋯藉此建立親子的對話橋樑。製作人林奕君表示：「想藉由《沙發有黑洞！》的冒險的過程，凸顯家長陪伴小孩共同成長、解決問題的重要性！」，夢田影像的執行長蘇麗媚曾表示，小兒子談的是親子關係，超越地域、文化限制，給了她最溫暖的陪伴，紓解了為人父母的壓力。

由安徒生和莫札特的創意劇場(簡稱AM創意)攜手夢田影像股份有限公司製作、聯合數位文創共同主辦的「沙發有黑洞！」，將2D動畫轉為3D影像，透過雙層投紗的技術在舞台上立體呈現。導演吳維緯表示：「透過劇場演員和電影巧妙互動共生，讓觀眾進入戲劇的無時間感。」

小兒子音樂劇「沙發有黑洞！」適合小學以上孩童的家庭一同觀賞，2022年5月14日在新竹縣政府文化局演藝廳，12月10日至11日在高雄國家衛武營藝術文化中心戲劇院演出。購票請上TixFun 或搜尋AM創意

黑洞 劇場

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