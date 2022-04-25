力抗通膨 喫茶小舖：基底茶全面凍漲

台灣人愛喝飲料，幾乎天天一杯手搖飲，平均一年要喝掉12億杯的量，雖然物價持續上揚，全台各大手搖飲連鎖品牌也紛紛跟進起漲，但喫茶小舖則反其道而行，宣布六支基底茶全面凍漲，再推優惠搶佔市場。

繼去年底清心福全率先調漲後，包括茶湯會、迷克夏、知名老品牌50嵐等都撐不住，全台分店陸續確定售價調漲，漲幅平均在8%~15%左右。

喫茶小舖表示，自去年初開始各項原物料成本大幅激增，部分物料漲幅甚至已超過65%，人事成本更顯著增加，雙重成本壓力下常考驗總部的供應鏈管理與加盟發展策略。

喫茶小舖也說，經謹慎評估後，上月中雖有部分飲品調漲5元，但最大宗、也最受廣大顧客愛的「原葉手煮茶」系列，六支基底茶全面「凍漲」，維持L杯30元，加入官方LINE憑券再享「純茶買一送一」。

不僅純茶全面凍漲，喫茶小舖也說，長年熱銷招牌阿君珍珠奶茶、冰淇淋紅茶，以及私房特調區的多多系列飲品、今年度強勢回歸新品，初見青梅、又見青梅、紅柚粒茶、柚多柚滿等飲品也通通都維持原價，且長期優惠活動都完整保留，讓小資族保有生活中的微小幸福感。