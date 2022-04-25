從小吃到大的美味！萬華6間經典又在地的老字號餐廳 全都報齁你災
這邊收藏起來，一起將艋舺人從小吃到大的經典美味吃透透！
康定路79號108
位在祖師廟前轉角的一甲子，必吃的招牌菜色就是焢肉飯，以老滷汁將控肉滷製的軟爛又入味，吃起來不死鹹且還帶有一份甘甜，也不會有肥肉的油膩感！（MENU美食誌🍐梨梨胃破洞提供）
和平西路三段192號
必吃招牌八寶冰，清涼解渴且配料十分豐富，有小湯圓、QQ圓、芋頭、大紅豆、紅豆、綠豆、花生等，份量十足夠且可以分食， 剉冰的口感帶點綿密，讓人一吃就愛上！（MENU美食誌馬健騰提供）
梧州街46巷之4路口
店面外觀十分簡陋，必點由蘿蔔排骨湯加上一碗飯的招牌套餐，湯頭喝起來溫潤中帶有甘甜，排骨燉得非常軟爛，輕輕一撥就能骨肉分離，搭配上醬油膏＋蒜＋辣椒超級銷魂！（MENU美食誌pe吃pe喝提供）
華西街17-2號
西園路一段194號
廣州街175號
（MENU美食誌Jwu提供）
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