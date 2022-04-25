從小吃到大的美味！萬華6間經典又在地的老字號餐廳 全都報齁你災

udn走跳美食／Jh小姐 愛吃愛買愛生活 一心一意想要吃日本和牛的我，看到許多人推薦燒肉中山，特地訂了鬧鐘就是要來搶訂位，總算被我訂到啦，這次吃過之後，覺得難怪那麼多人推薦，真的是好吃呀！

2022-04-21 16:30