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多了神秘感！張震、賈靜雯都愛上GUCCI「午夜藍」系列
經典的時尚老花圖騰，因為不受時空流行限制，百搭實用，是這幾年備受消費者喜愛的元素。GUCCI旗下標誌性的GG帆布，一直以來都是具備高度品牌識別度的，今年創意總監Alessandro Michele在嶄新的Love Parade系列中，將GG帆布以質感午夜藍與米色搭配的面貌呈現，並以紅藍條紋織帶點綴，推出多樣化的商品，連金馬影帝張震、影后賈靜雯都搶先示範搭配出優雅的造型。
其實午夜藍與米色的GG帆布，並不是第一次亮相，而是在1969年就已經開發，於1970年代被運用在GUCCI的商品設計上，是館藏檔案中的經典配色。這次Alessandro Michele使用午夜藍與米色的GG帆布為多種男女包款、鞋款換上新衣，與近年來較為常見的黑檀（烏木）色與米色組合商品做出區隔，展現出一絲藍色獨有的神秘、冷靜氣息。系列商品包含Jackie 1961、Horsebit 1955、Dionysus酒神包、Ophidia包、行李箱及各式小皮件等，另外還有涼鞋、拖鞋、繫帶高跟鞋、Gucci Jordaan樂福鞋、GG Rhyton運動鞋甚至帽子等等。
金馬影帝張震近日以一款午夜藍肩背托特包搭配帥氣的條紋西裝造型，而影后賈靜雯則是以灰色西裝搭午夜藍馬銜鍊肩背包。全新的形象廣告則是把午夜藍與米色的GG帆布延伸到整體背景空間，在滿滿的GG logo包圍下，更能彰顯此系列商品的繁複趣味之美。
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