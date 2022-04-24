多了神秘感！張震、賈靜雯都愛上GUCCI「午夜藍」系列

經典的時尚老花圖騰，因為不受時空流行限制，百搭實用，是這幾年備受消費者喜愛的元素。GUCCI旗下標誌性的GG帆布，一直以來都是具備高度品牌識別度的，今年創意總監Alessandro Michele在嶄新的Love Parade系列中，將GG帆布以質感午夜藍與米色搭配的面貌呈現，並以紅藍條紋織帶點綴，推出多樣化的商品，連金馬影帝張震、影后賈靜雯都搶先示範搭配出優雅的造型。

其實午夜藍與米色的GG帆布，並不是第一次亮相，而是在1969年就已經開發，於1970年代被運用在GUCCI的商品設計上，是館藏檔案中的經典配色。這次Alessandro Michele使用午夜藍與米色的GG帆布為多種男女包款、鞋款換上新衣，與近年來較為常見的黑檀（烏木）色與米色組合商品做出區隔，展現出一絲藍色獨有的神秘、冷靜氣息。系列商品包含Jackie 1961、Horsebit 1955、Dionysus酒神包、Ophidia包、行李箱及各式小皮件等，另外還有涼鞋、拖鞋、繫帶高跟鞋、Gucci Jordaan樂福鞋、GG Rhyton運動鞋甚至帽子等等。