故宮國寶蓋好蓋滿的乾隆玉璽、劉鑾雄珍藏瓷器登蘇富比

香港蘇富比（Sotheby’s）春拍個專場即將於本週陸續登場，4月29日的中國藝術品拍賣，焦點為吳權博士藏「乾隆御覽之寶」壽山石璽，是在乾隆年間鈐用於無數國寳之上、鑑藏寶璽中最具代表性者。另一大焦點則是來自香港知名富商劉鑾雄中國藝藏的八件御瓷，均從顯赫舊藏中嚴選所得。本季上拍的其他著名私人收藏包括馬錢特藏清代御瓷、愉悅滿園 — 貝氏情色藝術珍藏及德安堂藏玉。

橫跨香港、紐約及倫敦三地的四場「藝萃流芳:吳權博士藏珍」拍賣系列，繼紐約首場拍賣會後，「藝萃流芳 — 吳權博士藏珍」香港專場由乾隆帝御寶太獅少獅鈕壽山石璽領銜，鈕雕瑞獸、印面六字「乾隆御覽之寶」。包括北宋重寶鉅作王希孟《千里江山圖》卷、范寬《谿山行旅圖》軸與郭熙《早春圖》軸等，是在藝術市場所見御璽中鈐用頻率最高者。印鈕雕工精美超卓，應為供職於康熙雍正帝朝間的藝匠製作，乾隆即位後承繼使用。1799年乾隆帝駕崩後，此印藏貯壽皇殿。清末動盪、逾百年後，寶璽輾轉流落歐洲，1965年登上倫敦蘇富比拍賣，由吳權得標，保存至今。