到環球購物中心「1元嗑美食」 薄多義披薩「買1送1」

美食一向具有集客號召力，現正逢母親節檔期，環球購物中心推出「1元美食」與「披薩買1送1」等優惠，還有超萌厚片吐司「貓咪奶酥」快閃。

環球購物中心板橋車站即日起至4月29日、5月2日至5月6日推出1元美食，每晚7點於指定位置開放排隊，7:30後發放號碼牌，並立即抽出10名得主，即有機會以1元購得咖哩樹「嫩煎雞腿咖哩飯」(價值198元)、一幻拉麵X胡同居酒屋「蝦味煎餃」(價值120元)、紀咖啡「原味蜂蜜鬆餅」(價值150元)、二吉軒「豆乳霜淇淋」(價值55元)或是龜記「三韻紅萱」(價值40元)等。

南港車站的薄多義，即日起至5月12日平日每周一至周四可享限量披薩「買1送1」，首波口味有經典口味「瑪格麗特」、「黃金夏威夷」與甜味披薩「蜂蜜米克斯」；第二波為5月2日至5月12日有酸甜開胃「泰泰雞肉」、肉量豪邁「義式香料腿排」及超飽足的「洋薯腿排」，指定口味3選2即可，不必同品項，且不限內用、外帶。

新北中和則有貓夫人LadyCat「貓咪奶酥」即日起至5月10日快閃B2樓，超萌貓咪厚片配上香濃綿密奶酥，六款口味包括「白貓經典奶酥」、「黑貓布朗尼」、「橘貓花生」或是雙色乳酪牽絲爆漿的「三花起司奶酥」、酸甜草莓香的「肉球草莓奶酥」，還有新口味「白貓莓果奶酥」，每個售價70元。

環球購物中心與愛手創聯合舉辦限定「共好生活市集」，5月1日前每周五至周日在五大車站店南港車站、板橋車站、桃園A8、林口A9及新左營車站登場，共計60個特色手作品牌，4月29日至5月1日主題為金工手作市集。