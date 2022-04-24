快訊

不只全聯！屈臣氏快篩試劑明上架5萬份

守備出包又吞15K 悍將開季追平最慘紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

到環球購物中心「1元嗑美食」 薄多義披薩「買1送1」

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
環球購物中心母親節檔期推出「1元美食」與「披薩買1送1」等優惠。圖／環球購物中心提供
環球購物中心母親節檔期推出「1元美食」與「披薩買1送1」等優惠。圖／環球購物中心提供

美食一向具有集客號召力，現正逢母親節檔期，環球購物中心推出「1元美食」與「披薩買1送1」等優惠，還有超萌厚片吐司「貓咪奶酥」快閃。

環球購物中心板橋車站即日起至4月29日、5月2日至5月6日推出1元美食，每晚7點於指定位置開放排隊，7:30後發放號碼牌，並立即抽出10名得主，即有機會以1元購得咖哩樹「嫩煎雞腿咖哩飯」(價值198元)、一幻拉麵X胡同居酒屋「蝦味煎餃」(價值120元)、紀咖啡「原味蜂蜜鬆餅」(價值150元)、二吉軒「豆乳霜淇淋」(價值55元)或是龜記「三韻紅萱」(價值40元)等。

南港車站的薄多義，即日起至5月12日平日每周一至周四可享限量披薩「買1送1」，首波口味有經典口味「瑪格麗特」、「黃金夏威夷」與甜味披薩「蜂蜜米克斯」；第二波為5月2日至5月12日有酸甜開胃「泰泰雞肉」、肉量豪邁「義式香料腿排」及超飽足的「洋薯腿排」，指定口味3選2即可，不必同品項，且不限內用、外帶。

新北中和則有貓夫人LadyCat「貓咪奶酥」即日起至5月10日快閃B2樓，超萌貓咪厚片配上香濃綿密奶酥，六款口味包括「白貓經典奶酥」、「黑貓布朗尼」、「橘貓花生」或是雙色乳酪牽絲爆漿的「三花起司奶酥」、酸甜草莓香的「肉球草莓奶酥」，還有新口味「白貓莓果奶酥」，每個售價70元。

環球購物中心與愛手創聯合舉辦限定「共好生活市集」，5月1日前每周五至周日在五大車站店南港車站、板橋車站、桃園A8、林口A9及新左營車站登場，共計60個特色手作品牌，4月29日至5月1日主題為金工手作市集。

板橋車站「激爆1元美食」抽紀咖啡「原味蜂蜜鬆餅」。圖／環球購物中心提供
板橋車站「激爆1元美食」抽紀咖啡「原味蜂蜜鬆餅」。圖／環球購物中心提供
板橋車站「激爆1元美食」抽咖哩樹「嫩煎雞腿咖哩飯」。圖／環球購物中心提供
板橋車站「激爆1元美食」抽咖哩樹「嫩煎雞腿咖哩飯」。圖／環球購物中心提供
南港車站的薄多義，即日起至5月12日平日每周一至周四可享限量披薩買1送1。圖／環球購物中心提供
南港車站的薄多義，即日起至5月12日平日每周一至周四可享限量披薩買1送1。圖／環球購物中心提供
貓夫人LadyCat「貓咪奶酥」即日起至5月10日快閃新北中和B2。圖／環球購物中心提供
貓夫人LadyCat「貓咪奶酥」即日起至5月10日快閃新北中和B2。圖／環球購物中心提供

環球購物中心 貓咪

延伸閱讀

連4週「薄多義買一送一」爽吃6款口味披薩！不限內用外帶，超狂優惠南港人先衝

相關新聞

預購85折起！PABLO、創盛號「母親節蛋糕」粉嫩上市

溫馨的母親節即將到來，來自日本、以半熟起士塔聞名的「PABLO」，今年推出「開心莓好起司塔」，以粉嫩外型為母親送上祝福，...

到環球購物中心「1元嗑美食」 薄多義披薩「買1送1」

美食一向具有集客號召力，現正逢母親節檔期，環球購物中心推出「1元美食」與「披薩買1送1」等優惠，還有超萌厚片吐司「貓咪奶...

王可元、吳卓源復古潮履上腳 逛街、踏青有了這一雙都「型」

初夏季節外出踏青或是逛街，想成為視覺焦點，應該怎麼搭配？王可元和吳子霏親自示範了New Balance經典574和復古未...

日本黑鮪來了！辻半海鮮丼3款「限定黑鮪魚丼」上桌

每年4、5月為黑鮪魚的產季，連續7屆獲得日本海鮮丼金賞獎的「日本橋海鮮丼辻半」，即日起以日本黑鮪魚為主打，推出「黑鮪魚海...

為地球減壓刻不容緩！TNF、Canada Goose力推環境友善服飾

在推出新產品時，同時懷抱永續精神，已經是各個品牌的標準作業。在今年的「世界地球日」之時，The North Face（簡...

不畏疫情 遠百竹北這家「吃到飽」仍排滿用餐人潮

國內近來新增確診數屢創新高，讓不少人心慌慌，本來應該是百貨上半年最大檔期的母親節，人潮買氣多少被疫情打散，但也有不少民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。