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王可元、吳卓源復古潮履上腳 逛街、踏青有了這一雙都「型」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
王可元（右）和吳子霏親自示範了New Balance經典574鞋。圖／New Balance提供
王可元（右）和吳子霏親自示範了New Balance經典574鞋。圖／New Balance提供

初夏季節外出踏青或是逛街，想成為視覺焦點，應該怎麼搭配？王可元和吳子霏親自示範了New Balance經典574和復古未來XC-72鞋款，穿出休閒的出遊LOOK展現俏皮又青春氣息；而adidas Originals的品牌大使吳卓源與莫宰羊，則演繹OZWORLD系列潮履，創造未來風格穿搭。

574首創1980年代，起初New Balance嘗試結合公路與越野跑鞋的優勢，打造一雙真正百搭實穿的鞋款。這季除了延續指標性的灰調之外，更為呼應春季到來，推出擁有自然風光的三款新色。另外，本季釋出的兩款XC-72鞋以懷舊為題，透過靛藍與芥末黃打造率性，或以大地色系為主調，輔以磚紅搭接作為視覺重心，此外麂皮面料與鴛鴦配置的大底皆做了仿舊、刷白的設計，強化復古與未來衝突的美感。王可元和吳子霏便以像是外出踏青的造型，來搭配這兩款鞋，除了印證不同場合皆可穿用，還讓運動與時尚的造型更加多元。

Julia吳卓源演繹adidas Originals OZWEEGO META鞋。圖／adidas Originals提供
Julia吳卓源演繹adidas Originals OZWEEGO META鞋。圖／adidas Originals提供

而adidas Originals在初夏到來之際，以實現跨界元宇宙的概念，推出OZWORLD系列服飾與鞋款、配件，請來品牌大使Julia吳卓源和歌手莫宰羊一同演繹。回溯30年前，adidas Originals打造出顛覆運動鞋外觀的OZWEEGO系列。此刻，無論是全新配色的OZELIA、OZWEEGO還是全新鞋型 OZWEEGO META以及OZNOVA，都成為自我風格加分的裝備。像是極光綠配色OZWEEGO鞋，就以經典鞋型並點綴綠色於鞋帶、鞋面織紋與後跟鞋底中，展現夏日活力。而新鞋型OZWEEGO META，凸顯了這系列運動鞋穿搭的各種可能性，更加簡約的鞋面設計與奶茶灰單一配色鞋面，增厚的鞋跟與鞋舌增添整體腳感舒適度。

王可元親自示範了New Balance XC-72鞋。圖／New Balance提供
王可元親自示範了New Balance XC-72鞋。圖／New Balance提供

吳子霏親自示範了New Balance XC-72鞋。圖／New Balance提供
吳子霏親自示範了New Balance XC-72鞋。圖／New Balance提供

莫宰羊詮釋adidas Originals OZWEEGO鞋。圖／adidas Originals提供
莫宰羊詮釋adidas Originals OZWEEGO鞋。圖／adidas Originals提供

adidas Originals OZWORLD系列OZWEEGO鞋4,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals OZWORLD系列OZWEEGO鞋4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals OZWORLD系列OZWEEGO META鞋4,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals OZWORLD系列OZWEEGO META鞋4,290元。圖／adidas Originals提供

New Balance 574鞋2,880元。圖／New Balance提供
New Balance 574鞋2,880元。圖／New Balance提供

New Balance XC-72鞋3,480元。圖／New Balance提供
New Balance XC-72鞋3,480元。圖／New Balance提供

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