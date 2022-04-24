王可元、吳卓源復古潮履上腳 逛街、踏青有了這一雙都「型」

初夏季節外出踏青或是逛街，想成為視覺焦點，應該怎麼搭配？王可元和吳子霏親自示範了New Balance經典574和復古未來XC-72鞋款，穿出休閒的出遊LOOK展現俏皮又青春氣息；而adidas Originals的品牌大使吳卓源與莫宰羊，則演繹OZWORLD系列潮履，創造未來風格穿搭。

574首創1980年代，起初New Balance嘗試結合公路與越野跑鞋的優勢，打造一雙真正百搭實穿的鞋款。這季除了延續指標性的灰調之外，更為呼應春季到來，推出擁有自然風光的三款新色。另外，本季釋出的兩款XC-72鞋以懷舊為題，透過靛藍與芥末黃打造率性，或以大地色系為主調，輔以磚紅搭接作為視覺重心，此外麂皮面料與鴛鴦配置的大底皆做了仿舊、刷白的設計，強化復古與未來衝突的美感。王可元和吳子霏便以像是外出踏青的造型，來搭配這兩款鞋，除了印證不同場合皆可穿用，還讓運動與時尚的造型更加多元。

Julia吳卓源演繹adidas Originals OZWEEGO META鞋。圖／adidas Originals提供

而adidas Originals在初夏到來之際，以實現跨界元宇宙的概念，推出OZWORLD系列服飾與鞋款、配件，請來品牌大使Julia吳卓源和歌手莫宰羊一同演繹。回溯30年前，adidas Originals打造出顛覆運動鞋外觀的OZWEEGO系列。此刻，無論是全新配色的OZELIA、OZWEEGO還是全新鞋型 OZWEEGO META以及OZNOVA，都成為自我風格加分的裝備。像是極光綠配色OZWEEGO鞋，就以經典鞋型並點綴綠色於鞋帶、鞋面織紋與後跟鞋底中，展現夏日活力。而新鞋型OZWEEGO META，凸顯了這系列運動鞋穿搭的各種可能性，更加簡約的鞋面設計與奶茶灰單一配色鞋面，增厚的鞋跟與鞋舌增添整體腳感舒適度。

王可元親自示範了New Balance XC-72鞋。圖／New Balance提供

吳子霏親自示範了New Balance XC-72鞋。圖／New Balance提供

莫宰羊詮釋adidas Originals OZWEEGO鞋。圖／adidas Originals提供

adidas Originals OZWORLD系列OZWEEGO鞋4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals OZWORLD系列OZWEEGO META鞋4,290元。圖／adidas Originals提供

New Balance 574鞋2,880元。圖／New Balance提供