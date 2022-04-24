日本黑鮪來了！辻半海鮮丼3款「限定黑鮪魚丼」上桌

每年4、5月為黑鮪魚的產季，連續7屆獲得日本海鮮丼金賞獎的「日本橋海鮮丼辻半」，即日起以日本黑鮪魚為主打，推出「黑鮪魚海鮮珠寶盒」、「極上日本黑鮪丼」、「日北黑鮪雙彩丼」等3款台灣獨家新品，讓民眾可以品嚐黑鮪魚的鮮甜滋味。伴隨母親節即將到來，還將推出雙人套餐方案，為媽媽傳達滿滿心意。

黑鮪魚以入口即化的豐富油脂著稱，獲得許多饕客的喜愛。本次日本橋海鮮丼辻半共推出3款台灣獨家日本黑鮪季新品，其中「黑鮪魚海鮮珠寶盒」以日本黑鮪為主角，先將魚肉表層炙燒帶來滋味變化，再搭配松葉蟹肉、鮪魚、碎中鮪、魷魚、阿根廷天使紅蝦、鯡魚卵、黑海松貝等海味組成的鋪料，帶來華麗的味覺饗宴。海鮮丼同時搭配有黑鮪魚、黃鰭鮪刺身，每套999元。

「日本黑鮪丼」則一次集結黑鮪3種部位，當中「大腹」色澤粉嫩、油花均勻分佈，肉質鮮甜；「中腹」口感軟嫩交融，平衡感佳；具紅潤色澤的「赤身」則有著濃郁鮮香、口感緊致，三種不同部位，交織出鮮明的黑鮪魚滋味，適合喜愛黑鮪魚的民眾盡情享用，每套1,299元。同時還有「日北黑鮪雙彩丼」，將碳烤過的豐州海苔包裹黑鮪泥與醋飯，增添爽脆的風味，還可搭配魚卵享用，感受口中的鮮美變化，每套699元。

針對單點部份，日本橋海鮮丼辻半也提供日本黑鮪魚大腹刺身、中腹刺身、赤身，每片199～320元，還有集結3種部位的「御品日本黑鮪魚盛合」，原價779元，優惠價699元。另外還有「日本厚岩鮮活生蠔」，共有3、6、9顆組合，售價299～1,599元。即日起至6月26日期間，點選黑鮪魚系列商品，可享「饗樂餐酒組」，內含御品日本黑鮪魚盛合、日本厚岸生蠔、夏伯力白酒1杯，每套原價1,300元，優惠價1,199元，每日限量5組。

配合母親節即將到來，5月1日至5月22日期間，另推出雙人方案，內含黑鮪魚海鮮珠寶盒、日本黑鮪魚刺身2份、軟性飲料任2杯，原價每套2,456元，優惠價2,210元。

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