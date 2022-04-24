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為地球減壓刻不容緩！TNT、Canada Goose力推環境友善服飾

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
The North Face就與加州的服裝公司Online Ceramics合作，以為「地球減壓」的概念，推出紀念印花系列服飾。圖／The North Face提供
The North Face就與加州的服裝公司Online Ceramics合作，以為「地球減壓」的概念，推出紀念印花系列服飾。圖／The North Face提供

在推出新產品時，同時懷抱永續精神，已經是各個品牌的標準作業。在今年的「世界地球日」之時，The North Face（簡稱TNF）就與加州的服裝公司Online Ceramics合作，以為「地球減壓」的概念，推出紀念印花系列服飾。而同屬機能品牌的Canada Goose既提出新的永續報告之外，還供了以回收物料製成的Kind Fleece羊毛抓絨系列服裝，希望為友善環境盡心力。

TNF與Online Ceramics的聯名系列設計，靈感來自70年代加州攀岩文化，服裝選用永續環保布料加上復古圖形，將對自然的敬意，呈現於細節設計上。整個系列除了呈現懷舊氣息之外，TNF還把對於環境保護的想法，化作標語或符號，裝飾在T恤、褲款和配件，加上年輕有趣的設計元素和配色，創造令人身心愉悅的視覺效果。不僅延續「探索永不停止」的品牌精神，也承擔著「為地球減壓」的企業責任，身體力行詮釋「探索亦有所為」的重要使命。

Canada Goose設定目標於今年底前停止在生產過程中使用毛皮，還打造了友善環境的Kind Fleece羊毛抓絨系列。圖／Canada Goose提供
Canada Goose設定目標於今年底前停止在生產過程中使用毛皮，還打造了友善環境的Kind Fleece羊毛抓絨系列。圖／Canada Goose提供

而以鵝絨服裝聞名的Canada Goose設定目標於今年底前停止在生產過程中使用毛皮，還打造了友善環境的Kind Fleece羊毛抓絨系列。其原料62%來自再生羊毛製成布料，搭配木材萃取而成TENCEL™ Lyocell纖維，以及萃取玉米糖漿為原料製成的Sorona®纖維組合，提供低環境負擔，又保有柔軟舒適的觸感面料。還呼應自然，透過淺灰色、霧灰色、深灰色和極白色來點綴，減少對環境的影響，且同時保有品牌的奢華與機能。

Canada Goose Kind Fleece羊毛抓絨系列飛行員夾克22,000元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Kind Fleece羊毛抓絨系列飛行員夾克22,000元。圖／Canada Goose提供

Canada Goose Kind Fleece羊毛抓絨系列拉鍊上衣18,800元。圖／Canada Goose提供
Canada Goose Kind Fleece羊毛抓絨系列拉鍊上衣18,800元。圖／Canada Goose提供

The North Face與Online Ceramics聯名合作系列帽款。圖／The North Face提供
The North Face與Online Ceramics聯名合作系列帽款。圖／The North Face提供

The North Face與Online Ceramics聯名合作系列上衣。圖／The North Face提供
The North Face與Online Ceramics聯名合作系列上衣。圖／The North Face提供

品牌 世界地球日

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