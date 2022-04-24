不畏疫情 遠百竹北這家「吃到飽」仍排滿用餐人潮

國內近來新增確診數屢創新高，讓不少人心慌慌，本來應該是百貨上半年最大檔期的母親節，人潮買氣多少被疫情打散，但也有不少民眾難抵美食吸引力，像是遠百竹北幾家人氣吃到飽餐廳，一到用餐時間門外仍是大排長龍，母親節訂位不見取消，甚至已達9成滿。百貨餐飲主管表示，不少知名餐廳的母親節訂位仍是一位難求，甚至被拜託幫忙看有沒有辦法訂到位。

遠東百貨竹北店作為新竹縣最大百貨商場，今年一月中旬登場以來，為竹北帶進許多知名品牌與在地獨家餐飲，滿足竹北當地的消費與餐飲缺口，也收服在地科技新貴與竹科太太們的心。在竹北遠百進駐多家餐廳的饗賓餐旅指出，遠百竹北的餐飲的確是從開幕後一路好到現在。

根據遠百竹北店與饗賓指出，遠百竹北館內吃到飽三大品牌母親節訂位狀況為，旭集達9成滿；果然匯午餐全滿須排候補，晚餐8成滿；小福利有6至7成滿。旭集就算平日一到用餐時段，門外也是長長排隊人龍等待入場。

遠東百貨餐飲協理陳佑任指出，另外像是竹北店的上菜片皮鴨專賣店、信義A13旭集、HOOTERS美式餐廳，與其他各店的海底撈、鼎泰豐等知名人氣餐廳，在這波疫情受影響相對小，生意其實天天都很很好，主要是多數人都打了疫苗了，外出用餐則會選擇防疫更為謹慎確實的知名品牌用餐。相對去年母親節檔期後升三級警戒的懸崖式衰退，今年在多數人疫苗打好打滿的情況下，餐飲業到目前的衝擊只能算是皮肉傷。

SOGO台北店則觀察，隨著確診提升今年母親節聚餐以外帶為主，百貨與品牌也同步推出外帶優惠滿足需求，忠孝館獨家推出外帶餐3,000送300，再加贈康乃馨。復興館也推出外帶優惠8.5折起優惠，部分餐廳品牌更祭出滿千送百優惠，在危機中力拚突圍。