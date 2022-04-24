跳到辛普森宇宙？楊紫瓊穿廚師裝、噘嘴模仿美枝超可愛

由楊紫瓊主演的「媽的多重宇宙」應該是最近最受網友熱議的電影了！片中各種跳脫既定邏輯的瘋狂設定搭配致敬許多經典香港電影的橋段，讓觀眾看得是超級過癮，爛番茄指數甚至高達97%，好評連連。

電影描述了不同宇宙中的人物，楊紫瓊在其中某個宇宙中是一名廚師，部分劇情還特別致敬動畫「料理鼠王」。她穿上廚師制服搭配藍色高帽，看起來非常專業。不過她本人昨日在IG分享了一張有趣的對比照，把自己的廚師造型和「辛普森家庭」的媽媽美枝造型放在一起，藍色高帽和美枝的藍色頭髮非常相似，照片裡的她還特別模仿美枝的嘴巴形狀，俏皮又可愛，她還搭配了「讓我們跳到辛普森宇宙吧！」的文字，呼應電影中的多重宇宙設定。