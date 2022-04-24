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開衩裙大秀修長美腿 安海瑟薇公布超辣漏網照

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
在上個月《新創玩家》發布會中安海瑟薇身穿VERSACE亮藍色禮服，露肩剪裁的貼身布料從左胸下到腰間也特意採鏤空設計，搭配開衩裙擺，非常性感。圖／摘自IG
在上個月《新創玩家》發布會中安海瑟薇身穿VERSACE亮藍色禮服，露肩剪裁的貼身布料從左胸下到腰間也特意採鏤空設計，搭配開衩裙擺，非常性感。圖／摘自IG

在名人盛行經營社群平台的時代，我們多了很多可以看到幕後花絮、漏網鏡頭的機會，粉絲們無疑擁有更多「福利」。好萊塢女星安海瑟薇昨天就在IG公佈了一張上個月她參加影集《新創玩家》發布會的照片，以另一種角度紀錄當天她那身性感的造型，也呈現出更自然、無精修的樣貌。

當時在發布會的當天，安海瑟薇身穿VERSACE亮藍色禮服，露肩剪裁的貼身布料從左胸下到腰間也特意採鏤空設計，搭配開衩裙擺，非常性感。這次她貼出的照片是由攝影師Christian Högstedt掌鏡拍攝的，只見安海瑟薇站在樓梯上，攝影師由下往上的角度能把整體身形比例拍得更修長，幾乎要露出「大腿根部」的畫片也比當時所有活動照顯得更火辣，安海瑟薇自然的笑容和肢體也非常可愛。

「這張照片總結了我得知你們對《新創玩家》的喜愛後的心情，非常感謝大家，再次感謝《新創玩家》帶來的令人難以置信的旅程，最後一集現在開始播放！」安海瑟薇表示。

在上個月《新創玩家》發布會中安海瑟薇身穿VERSACE亮藍色禮服，露肩剪裁的貼身布料從左胸下到腰間也特意採鏤空設計，搭配開衩裙擺，非常性感。圖／摘自IG
在上個月《新創玩家》發布會中安海瑟薇身穿VERSACE亮藍色禮服，露肩剪裁的貼身布料從左胸下到腰間也特意採鏤空設計，搭配開衩裙擺，非常性感。圖／摘自IG
在上個月《新創玩家》發布會中安海瑟薇身穿VERSACE亮藍色禮服，露肩剪裁的貼身布料從左胸下到腰間也特意採鏤空設計，搭配開衩裙擺，非常性感。圖／摘自IG
在上個月《新創玩家》發布會中安海瑟薇身穿VERSACE亮藍色禮服，露肩剪裁的貼身布料從左胸下到腰間也特意採鏤空設計，搭配開衩裙擺，非常性感。圖／摘自IG
安海瑟薇貼出由攝影師Christian Högstedt掌鏡拍攝的《新創玩家》發布會幕後照。圖／摘自IG
安海瑟薇貼出由攝影師Christian Högstedt掌鏡拍攝的《新創玩家》發布會幕後照。圖／摘自IG

好萊塢

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