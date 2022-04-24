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獨家4款「黃金帕瑪森比薩」！必勝客Express新品上市
位於新北板橋車站、全台唯一的必勝客EXPRESS概念店「Pizza Hut EXPRESS」，主打方便上班族、學生在通勤時也能快速享受美食的用餐型態。此次Pizza Hut EXPRESS新推出全台獨賣的「黃金帕瑪森餅皮」，可以搭配成夏威夷、星級白醬海鮮，還有Pizza Hut EXPRESS獨家販售的明太子脆雞、鐵板雙牛等4種口味比薩。另外Pizza Hut EXPRESS也限時推出「韓風無骨脆雞」、「莎莎薯條脆片」等副食，增添餐點豐富性。
於板橋車站開幕2年的「必勝客Pizza Hut EXPRESS」提供有單片比薩、義大利麵等選擇，還有早餐菜單、3分鐘快取的服務，符合車站通勤族快速用餐的需求。Pizza Hut EXPRESS即日起新推出全台獨賣的「黃金帕瑪森餅皮」，將帕瑪森起司撒滿在鬆厚餅皮上，讓每一口都能吃得到起司香氣。共計有「夏威夷帕瑪森比薩」、「星級白醬海鮮帕瑪森比薩」、「明太子脆雞帕瑪森比薩」與「鐵板雙牛帕瑪森比薩」等4種口味可供選擇，每片99～119元。
除了經典的夏威夷、星級白醬海鮮口味外，Pizza Hut EXPRESS獨家販售的「明太子脆雞帕瑪森比薩」使用了金黃脆雞搭配明太子醬，再藉由餅皮的起司香氣增添風味，每片109元。同樣為店內限定的「鐵板雙牛帕瑪森比薩」則是使用黑胡椒牛柳搭配100%純牛肉丸，帶來多層次的口感，每片109元。
不僅提供單片比薩，Pizza Hut EXPRESS也提供有義大利麵、燴飯等選擇。同時此次也限時限量推出獨家副食「韓風無骨脆雞」、「莎莎薯條脆片」，每份各為99、59元。午晚餐時段點購比薩、義大利麵或燴飯，加價30～99元，也可升級副食套餐，更添滿足感。
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